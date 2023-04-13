HaberlerGaleriEski eşin ihbarı polisi alarma geçirdi! Evden bir cenaze ve 3 köpek çıktı
Eski eşin ihbarı polisi alarma geçirdi! Evden bir cenaze ve 3 köpek çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 40 yaşındaki adam, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polisin intihar ihtimal üzerinde durduğu olayda evden çıkan 3 köpek, cumhuriyet savcısının talimatıyla belediye barınağı görevlilerine teslim edildi. Alman kurdu, Bulmastif ve Terier cinsi 3 köpekten 2'sinin cip ve kaydının olduğu, Alman kurdunun kaydının bulunmadığı ve köpeklerin başkalarına ait olduğu belirlendi.