Eski eşin ihbarı polisi alarma geçirdi! Evden bir cenaze ve 3 köpek çıktı

Köpeklerden 2 tanesinin cip ve kaydının olduğu, Alman kurdunun kaydının bulunmadığı belirlendi. Kaydı bulunan köpeklerden Bulmastif cinsi köpeğin Manavgat Belediyesi Barınağından bir başka kişi tarafından sahiplenildiği, sahiplenen kişinin kısa süre önce köpeğinin ölen Muharrem Turan'da olduğunu, kendisine geri vermediğini belirterek polise şikayette bulunduğu, Terier cinsi köpeğin de yine başka bir kişiye ait olduğu, kaybolduğu için sahibi tarafından arandığı belirlendi.