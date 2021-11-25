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Haberler Galeri Hemşire Safiye Nur Gürbüz yaşadığı dehşeti mahkemede anlattı: Hayatta kalmam mucize

Hemşire Safiye Nur Gürbüz yaşadığı dehşeti mahkemede anlattı: Hayatta kalmam mucize

Antalya'da yaşayan Safiye Nur Gürbüz, 6 ay önce sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak tarafından 2'inci kattan atıldı. Hemşire Safiye yaşadığı dehşeti, Daşbudak'ın "öldürmeye teşebbüsten" ağır ceza mahkemesinde yargılandığı davada anlattı. Safiye, "Beni sürekli tehdit edip şiddet uyguluyordu. Kafa atıp burnumu kırdı. Kemerle dövdü. Pencereden attıktan sonra beni eve çıkarmak isterken demirleri tutunca birlikte düştük. O da başını yere vurdu. Yaşamam ve hayatta kalmam mucize." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.11.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 09:01
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Hemşire Safiye Nur Gürbüz yaşadığı dehşeti mahkemede anlattı: Hayatta kalmam mucize

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, geçen 22 Mayıs'ta hemşire sevgilisi Safiye Nur Gürbüz'e şiddet uyguladıktan sonra 2'nci kattan atarak beli, sol eli ve sol bacağının kırılmasına neden olan Aytaç Süleyman Daşbudak'ın, Asliye Ceza mahkemesinin görevsizlik kararı vermesinin ardından dosyanın gönderildiği 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına başlandı.

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Hemşire Safiye Nur Gürbüz yaşadığı dehşeti mahkemede anlattı: Hayatta kalmam mucize

Tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Daşbudak, Gürbüz'ü pencereden atmadığını ve kendisine tuzak kurulduğunu öne sürerek, "Beni, nargile ile başımdan yaraladı. 185 gündür tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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Hemşire Safiye Nur Gürbüz yaşadığı dehşeti mahkemede anlattı: Hayatta kalmam mucize

"ŞİKAYETCİ VE DAVACIYIM"

Mahkemede yaşadığı dehşeti anlatan Safiye Nur Gürbüz ise "Bana kafa atıp burnumu kırdı. Kemerle dövdü. Pencereden attıktan sonra, aşağıya gelip beni eve çıkarmak istedi. Elimle demirleri tutunca birlikte düştük. O da başını yere vurdu. Yaşamam ve hayatta kalmam mucize" dedi.

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Hemşire Safiye Nur Gürbüz yaşadığı dehşeti mahkemede anlattı: Hayatta kalmam mucize

Tanık ifadelerini ardından mahkeme Aytaç Süleyman Daşbudak'ın tutukluluk halinin devamına kara vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Hemşire Safiye Nur Gürbüz yaşadığı dehşeti mahkemede anlattı: Hayatta kalmam mucize

"YARALAMA" DEĞİL, "ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" KARARIYLA AĞIR CEZAYA

Safiye Nur Gürbüz'ün, şans eseri park halindeki bir aracın üzerine düşerek ölümden kurtulduğu ancak belinin, sol elinin ve sol bacağının kırıldığı olayın ardından Daşbudak hakkında 30'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Kasten yaralama" suçundan dava açıldı.