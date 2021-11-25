Hemşire Safiye Nur Gürbüz yaşadığı dehşeti mahkemede anlattı: Hayatta kalmam mucize

Antalya'da yaşayan Safiye Nur Gürbüz, 6 ay önce sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak tarafından 2'inci kattan atıldı. Hemşire Safiye yaşadığı dehşeti, Daşbudak'ın "öldürmeye teşebbüsten" ağır ceza mahkemesinde yargılandığı davada anlattı. Safiye, "Beni sürekli tehdit edip şiddet uyguluyordu. Kafa atıp burnumu kırdı. Kemerle dövdü. Pencereden attıktan sonra beni eve çıkarmak isterken demirleri tutunca birlikte düştük. O da başını yere vurdu. Yaşamam ve hayatta kalmam mucize." ifadelerini kullandı.