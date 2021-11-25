Ayasofya'da inanılmaz olay! Taşların oynadığını fark eden cemaat buldu!

86 yıl sonra 24 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim tilaveti ile ibadete açılan Ayasofya Camii'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Cami avlusundaki mermer bir bölümün yanında bir taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, kırık taşı alıp arkasını kontrol edince gördükleri karşısında şoke oldu.

Giriş Tarihi: 25.11.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 08:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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