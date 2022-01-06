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Haberler Galeri Hemşire Batuhan Yiğit’in ölümünde kahreden detay! Müge Anlı canlı yayında açıkladı! İntihar notu ortaya çıktı

Hemşire Batuhan Yiğit’in ölümünde kahreden detay! Müge Anlı canlı yayında açıkladı! İntihar notu ortaya çıktı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit'ten acı haber geldi. 30 Aralık'ta arkadaşlarıyla buluşmak için evinden ayrılan oğullarından bir daha haber alamayan aile, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Günlerdir aranan Batuhan Genç, ormanda boğazı kesilmiş halde bulundu. 23 yaşındaki hemşirenin ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:11
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Hemşire Batuhan Yiğit’in ölümünde kahreden detay! Müge Anlı canlı yayında açıkladı! İntihar notu ortaya çıktı

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden bu yıl mezun olan hemşire Batuhan Yiğit, 30 Aralık günü öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı.

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Hemşire Batuhan Yiğit’in ölümünde kahreden detay! Müge Anlı canlı yayında açıkladı! İntihar notu ortaya çıktı

Yiğit, akşam olduğunda ise eve dönmedi. Cep telefonuna da cevap vermeyen Yiğit'in gidebileceği yerlere bakan yakınları, ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

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Hemşire Batuhan Yiğit’in ölümünde kahreden detay! Müge Anlı canlı yayında açıkladı! İntihar notu ortaya çıktı

Üniversiteden mezun olduktan sonra ataması İstanbul Üsküdar'daki hastaneye yapılan Yiğit'in bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Hemşire Batuhan Yiğit’in ölümünde kahreden detay! Müge Anlı canlı yayında açıkladı! İntihar notu ortaya çıktı

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Çocuklarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen aile, oğullarının geri dönmesi için canlı yayında feryat etti.

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Hemşire Batuhan Yiğit’in ölümünde kahreden detay! Müge Anlı canlı yayında açıkladı! İntihar notu ortaya çıktı

Batuhan Yiğit'in kaybının yedinci gününde evlerine yakın bir ormanlık alanda ağabeyi tarafından ölü olarak bulundu. Polis ekipleri, ormandaki dere yatağında bulunan Yiğit'in boğazı kesilerek öldüğünü tespit etti.