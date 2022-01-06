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Kocasını öldüren kadın: Duvardaki böcek yüzünden bizi dövdü

Konya'da alkollü eve gelen Mustafa Koç, duvarda gördüğü böcek nedeniyle 2 çocuğuyla eşini dövdü. Kendisini ve çocuklarını korumak isteyen Fatma Koç, eşini bıçaklayarak öldürdü. İşte Fatma Koç'un ifadesi ve olayın detayları...

Giriş Tarihi: 06.01.2022 10:28
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Kocasını öldüren kadın: Duvardaki böcek yüzünden bizi dövdü

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre duvarda gördüğü böcek nedeniyle 17 yaşındaki oğlu, 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı.

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Kocasını öldüren kadın: Duvardaki böcek yüzünden bizi dövdü

Bir fırsatını bulup kurtulan 3 çocuk annesi Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Koç, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesine karşın kurtarılamadı. Koç'un cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kocasını öldüren kadın: Duvardaki böcek yüzünden bizi dövdü

YILLARDIR ŞİDDET UYGULUYOR

Gözaltına alınan Fatma Koç, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Koç'un ilk ifadesinde, "Eşim çalışmıyor, işsizdi. Ben bakıcılık ve gündelik temizliğe giderek evi geçindirmeye çalışıyordum.

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Kocasını öldüren kadın: Duvardaki böcek yüzünden bizi dövdü

Evin yükünü ben karşılıyordum. Kazandığım paraları da alıp içki içiyordu. Beni ve çocuklarıma sürekli sebepsiz yere bağırıp şiddet uyguluyordu. Olay sırasında da çocukları ve beni dövdü" dediği öğrenildi.

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Kocasını öldüren kadın: Duvardaki böcek yüzünden bizi dövdü

'BÖCEK' YÜZÜNDEN ŞİDDET UYGULAMIŞ
Yaşananları anlatan Fatma Koç'un yeğeni D.D., olay sonrası halasının kendisini eve çağırdığını söyledi. Mustafa Koç'un uzun zamandır halasına ve çocuklarına şiddet uyguladığını ifade eden D.D., "Halam dünkü olayda, eniştemin eve alkolü geldiğini söyledi.