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ŞOK'tan bayram ettiren kampanya! %30'luk indirimler mest edecek! ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğu dolu dolu

ŞOK 30 Haziran indirimleri mest edecek! Çarşamba günü kampanyalarını heyecanla bekleyen ŞOK müşterileri, haftanın kampanyaları arasında hangi ürünlerin olacağını araştırıyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. %30'a varan indirim kampanyası müşterilerin dikkatini çekmeye başladı. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı kampanyalı ürünler listesini ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. İşte ŞOK 30 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 29.06.2021 17:08
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ŞOK'tan bayram ettiren kampanya! %30'luk indirimler mest edecek! ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğu dolu dolu

ŞOK 30 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta müşterilerini mest etmeye hazırlanan ŞOK marketler, yayımladığı 30 Haziran kataloğu ile kampanya listesini duyurdu. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. Haftanın kampanyalarını sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler olacak? İşte ŞOK 30 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK'tan bayram ettiren kampanya! %30'luk indirimler mest edecek! ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğu dolu dolu
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ŞOK'tan bayram ettiren kampanya! %30'luk indirimler mest edecek! ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğu dolu dolu
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ŞOK'tan bayram ettiren kampanya! %30'luk indirimler mest edecek! ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğu dolu dolu
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ŞOK'tan bayram ettiren kampanya! %30'luk indirimler mest edecek! ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğu dolu dolu