ŞOK'tan bayram ettiren kampanya! %30'luk indirimler mest edecek! ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğu dolu dolu

ŞOK 30 Haziran indirimleri mest edecek! Çarşamba günü kampanyalarını heyecanla bekleyen ŞOK müşterileri, haftanın kampanyaları arasında hangi ürünlerin olacağını araştırıyordu. Yayımlanan katalog ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. %30'a varan indirim kampanyası müşterilerin dikkatini çekmeye başladı. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı kampanyalı ürünler listesini ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. İşte ŞOK 30 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 29.06.2021 17:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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