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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Çanakkale hatıra künyesi oluşturma: İstiklalden istikbale Çanakkale şehitleri anısına hatıra künyesi nasıl alınır? Çanakkale hatıra künyesi oluşturma: İstiklalden istikbale Çanakkale şehitleri anısına hatıra künyesi nasıl alınır?
Çanakkale hatıra künyesi nasıl yapılır? Dünya harp tarihinde önemli yer tutan "Çanakkale geçilmez" destanının yazıldığı Gelibolu Yarımadası'nda eşsiz zaferin 106'ncı yıl dönümüne özel törenler düzenleniyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturulabiliyor. Çanakkale hatıra künyesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İstiklalden istikbale Çanakkale şehitleri anısına hatıra künyesi nasıl alınır? İşte Çanakkale hatıra künyesi oluşturma ekranı...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 10:41
Çanakkale hatıra künyesi nasıl yapılır? Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönünüme özel hatıra künyesi oluşturmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, İstiklalden istikbale Çanakkale şehitleri anısına hatıra künyesi nasıl alınır? İşte Çanakkale hatıra künyesi oluşturma ekranı...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇANAKKALE HATIRA KÜNYESİ NASIL YAPILIR?
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından "İstiklalden İstikbale Çanakkale" temalı etkinlikler kapsamında "Çanakkale Dijital Savaş Künyesini Doldur; Sen de Tarihin Parçası Ol" uygulaması düzenlendi. "www.18martetkinlikleri.com" web sitesi üzerinden "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturulabilecek.
HATIRA KÜNYESİ OLUŞTURMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN... DÜNYA TARİHİ ÇANAKKALE'DE BÖYLE YAZILDI!
Çanakkale Savaşı, 1 Dünya Savaşı sırasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı ile İtilaf Devletleri arasında, deniz ve kara muharebeleri olarak meydana geldi.
Osmanlı, Almanya'nın Rusya'ya savaş ilan ettiği 1 Ağustos 1914'ün hemen ertesi günü, Almanya ile ittifak antlaşması imzaladı. Bu imza, Osmanlı'nın Almanya'nın ana gücünü oluşturduğu İttifak Devletleri safında savaşa gireceği anlamına geliyordu. Dünya tarihi de bu savaşın ardından yeniden yazıldı.
18 MART'TA NE OLDU?
İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir.