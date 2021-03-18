Çanakkale hatıra künyesi nasıl yapılır? Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönünüme özel hatıra künyesi oluşturmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, İstiklalden istikbale Çanakkale şehitleri anısına hatıra künyesi nasıl alınır? İşte Çanakkale hatıra künyesi oluşturma ekranı...