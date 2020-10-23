Hazal Tektaş cinayetinde son dakika... Instagram hesabına ulaşıldı!

Platonik olarak aşık olan Mehmet Ali Atış tarafından vahşice öldürülen Hazal Tektaş'ın mesajlarına ulaşıldı. Hazal Tektaş'ın bir pizzacıda çalışırken katili Mehmet Ali Atış ile tanıştığı o günden beri katil Atış'ın Tektaş'ın peşini bırakmadığı ortaya çıktı. Katil Mehmet Ali Atış'ın Instagram üzerinden gönderdiği mesajlarda medeni bir konuşma vaadiyle randevu isterken gelmemesi durumunda ölüm tehditleri savurduğu görülüyor.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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