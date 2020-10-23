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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hazal Tektaş cinayetinde son dakika... Instagram hesabına ulaşıldı! Hazal Tektaş cinayetinde son dakika... Instagram hesabına ulaşıldı! Platonik olarak aşık olan Mehmet Ali Atış tarafından vahşice öldürülen Hazal Tektaş'ın mesajlarına ulaşıldı. Hazal Tektaş'ın bir pizzacıda çalışırken katili Mehmet Ali Atış ile tanıştığı o günden beri katil Atış'ın Tektaş'ın peşini bırakmadığı ortaya çıktı. Katil Mehmet Ali Atış'ın Instagram üzerinden gönderdiği mesajlarda medeni bir konuşma vaadiyle randevu isterken gelmemesi durumunda ölüm tehditleri savurduğu görülüyor. Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 10:17
Hazal Tektaş cinayetinde son dakika... Instagram hesabına ulaşıldı!
Sabah, 21 yaşındaki platonik aşığı tarafından acımasızca katledilen 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın telefon ve uygulama mesajlarına ulaştı. Genç kızın telefonunda instagram üzerinden gelen mesajlarda ölüm tehditleri yer aldığı görüldü. Katil Mehmet Ali Atış'ın Hazal Tektaş'a attığı mesajlarda "Yanıma gel yoksa olan sana olur", "Daha fazla delirtme" gibi mesajlar attığı görüldü. İşte talihsiz Hazal'ı ölüme götüren süreç ve eli kanlı katilin attığı mesajlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hazal Tektaş cinayetinde son dakika... Instagram hesabına ulaşıldı!
Hazal'ın ayrıca evine geldikten sonra komşusuna "Bu akşam eve çıkmak içimden gelmiyor" dediği belirtilirken daha önce de silah zoruyla kaçırıldığı ve kafasına silah dayanarak tehdit edildiği de ortaya çıktı. İşte acımasız cinayetin tüm ayrıntıları ve Hazal Tektaş'a gelen mesajlar...
Hazal Tektaş cinayetinde son dakika... Instagram hesabına ulaşıldı!
HAZAL'IN MESAJLARINA ULAŞILDI
İstanbul Esenler'de 21 yaşında olan platonik aşığı Ali Atış tarafından öldürülen henüz 19 yaşındaki genç kız Hazal Tektaş'ın cep telefonundaki mesajları ortaya çıktı. Instagram üzerinden ve farklı sosyal medya hesaplarından gelen mesajlarda katili Mehmet Ali Atış'a (18) ait olduğu söylenen tehdit ifadeleri açıkça görüldü. SABAH'ın ulaştığı mesajlarda çarpıcı ifadeler yer aldı.
Hazal Tektaş cinayetinde son dakika... Instagram hesabına ulaşıldı!
GECE GÜNDÜZ HAZAL'I TAKİP EDİYORDU
Mehmet Ali Atış, geçen gün Esenler - Otogar bağlantı yolunda silahıyla Tektaş'ı öldürmüş ve ardından da kendisi intihar etmişti. Tektaş'a Atış'tan geldiği iddia edilen mesajlar farklı sosyal medya hesaplarından atıldı. Mesajlarda Atış'ın Tektaş'ı devamlı takip ettiği, giydiği kıyafete kadar söyleyip onu tedirgin ettiği görülüyor.
İşte Sabah'ın ortaya çıkardığı mesajlardaki son dakika ayrıntıları;
Hazal Tektaş cinayetinde son dakika... Instagram hesabına ulaşıldı!
"SON KEZ KONUŞACAĞIM BAK KENDİNE ACI!"
Farklı hesaplardan gelen mesajların birinde "Hastanedesin biliyorum gelmedin yanıma, beni daha fazla zorlama kafayı yiyeceğim, kendine acı bana değil. Evin oraya geldim son kez konuşacağım. Sonra Yunanistan'a gideceğim" yazıyor.