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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu görüntüler Türkiye'den! Bir anda gökyüzünü kapladı... Bu görüntüler Türkiye'den! Bir anda gökyüzünü kapladı... Artvin`de görülen Lenticular (merceksi) bulut kümesinin dansı gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde il merkezinde, şehrin hemen üzerinde oluşan bulutları gören pek çok kişi görüntüledikleri bulutları sosyal medya hesabında paylaştılar. Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 10:56
Mercek bulutu olarak bilinen bulutların görseli Artvin'de ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bulutları görenler telefonuna sarılarak görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştılar.
Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Artvin'de objektiflere yansıdı.
Akşam saatlerinde il merkezinde, şehrin hemen üzerinde oluşan bulutları gören pek çok kişi görüntüledikleri bulutları sosyal medya hesabında paylaştılar.
Bulutların sunduğu görsel şovu, "time lapse" tekniğiyle 500 karede görüntülendi.