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Bu görüntüler Türkiye'den! Bir anda gökyüzünü kapladı...

Artvin`de görülen Lenticular (merceksi) bulut kümesinin dansı gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu. Akşam saatlerinde il merkezinde, şehrin hemen üzerinde oluşan bulutları gören pek çok kişi görüntüledikleri bulutları sosyal medya hesabında paylaştılar.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 10:56
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Bu görüntüler Türkiye'den! Bir anda gökyüzünü kapladı...

Mercek bulutu olarak bilinen bulutların görseli Artvin'de ortaya çıktı.

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Bu görüntüler Türkiye'den! Bir anda gökyüzünü kapladı...

Bulutları görenler telefonuna sarılarak görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

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Bu görüntüler Türkiye'den! Bir anda gökyüzünü kapladı...

Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Artvin'de objektiflere yansıdı.

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Bu görüntüler Türkiye'den! Bir anda gökyüzünü kapladı...

Akşam saatlerinde il merkezinde, şehrin hemen üzerinde oluşan bulutları gören pek çok kişi görüntüledikleri bulutları sosyal medya hesabında paylaştılar.

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Bu görüntüler Türkiye'den! Bir anda gökyüzünü kapladı...

Bulutların sunduğu görsel şovu, "time lapse" tekniğiyle 500 karede görüntülendi.