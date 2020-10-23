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Hangi hastalık kaç puan ediyor? İşte grip aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

Grip aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından birçok soru da merak konusu oldu. Bu yıl grip aşısı ilk etapta sadece yüksek risk grubundaki hastalara yapılacak. Bu da 'Param olsa da aşı yaptıramayacak mıyım, benim hastalığım yüksek risk grubunda mı, aşıyı nasıl alacağım' gibi pek çok soruyu beraberinde getirdi. İşte 10 soruda grip aşısı...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:39
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Hangi hastalık kaç puan ediyor? İşte grip aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Levent Akın, grip aşısıyla ilgili akıllara takılan soruları yanıtladı. İşte 10 soruda grip aşısı...

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Hangi hastalık kaç puan ediyor? İşte grip aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

1) Grip aşısında Sağlık Bakanlığı risk skoru uygulamaya başladı. Belli hastalıkları olanlar, 5 ve üzeri puan toplayanlar öncelikli aşı olabilecek. Neden böyle bir skorlamaya gidildi?

Türkiye'de şu anda düzenli grip aşısı olan ama olması gerekmeyen bir grup var. İkincisi, düzenli aşı olan ve mutlaka olması gerekenler var (İleri derece olmasa da diyabetliler, tansiyon hastaları gibi). Üçüncüsü ise aşı olması gereken ama gidip olmayanlar var (Örneğin ileri derece diyabeti olanlar). Burada şu sorun ortaya çıktı. Grip aşısı bir şekilde bulup alabilene mi yaptırılacak yoksa ihtiyacı olana mı yapılacak? Türkiye bir seçim ve planlama yaptı. Eleştirileri de dikkate alıyoruz. Ama şu unutulmamalı, Türkiye ağır olabilecek hastaları gözden çıkarmadı.

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Hangi hastalık kaç puan ediyor? İşte grip aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

2) Dünyada da böyle bir puanlamaya gidildi mi?

Dünya, direkt bu puanlamayı kullanmasa da farklı yöntemler kullanarak öncelikli aşı vurulması gereken kişileri belirledi.

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Hangi hastalık kaç puan ediyor? İşte grip aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

3) Şu anda durumu ağır olabilecek kaç kişi var?

COVID ve griple birlikte karşılaştığında hastalığı çok ağır geçirecek grubun 350 bin olduğunu tahmin ediyorum.

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Hangi hastalık kaç puan ediyor? İşte grip aşısıyla ilgili tüm merak edilenler

4) O zaman artık paranız olsa da aşı alıp yaptıramayacak mısınız?

Bu yıl yaptıramayacaksınız.