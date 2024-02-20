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Hayvanat bahçesinde kan donduran olay! 55 yaşındaki kadın görevli kaplanın saldırısına uğradı | Ziyaretçiler dehşet anlarını görüntüledi

İsviçre'nin Zürih şehrinde korkunç bir olay meydana geldi. Hayvanat bahçesine ziyarete gidenler gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına uğradı. 55 yaşındaki görevli kaplanın kafesine girince birden hayvanın saldırısına uğradı.

Giriş Tarihi: 20.02.2024 12:25
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Hayvanat bahçesinde kan donduran olay! 55 yaşındaki kadın görevli kaplanın saldırısına uğradı | Ziyaretçiler dehşet anlarını görüntüledi

İsviçre'nin Zürih şehrinde hayvanat bahçesini ziyaret edenler korkunç bir olaya şahit oldu. Kadın görevli, ismi İrina olan kaplanın kafesine girdiği anda hayvan, kadına saldırdı.

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Hayvanat bahçesinde kan donduran olay! 55 yaşındaki kadın görevli kaplanın saldırısına uğradı | Ziyaretçiler dehşet anlarını görüntüledi

Ziyaretçilerin bağırması üzerine hayvanat bahçesinin diğer görevlileri, kafese girip kadını kaplanın elinden kurtardılar.

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Hayvanat bahçesinde kan donduran olay! 55 yaşındaki kadın görevli kaplanın saldırısına uğradı | Ziyaretçiler dehşet anlarını görüntüledi

Hayvanat bahçesinin sağlık görevlileri kadını yaşama döndürmek için kalp mesajı yaptılar ancak talihsiz kadın tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

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Hayvanat bahçesinde kan donduran olay! 55 yaşındaki kadın görevli kaplanın saldırısına uğradı | Ziyaretçiler dehşet anlarını görüntüledi

Kaplanın beş yıl önce hayvanat bahçesinde doğduğunu, davranışlarının her hangi bir anormallik olmadığını ve saldırgan tavırlarının olmadığını söyleyen Hayvanat bahçesi müdürü Severin Dressen, kaplanın kontrol altına alındığını ve olaya şahit olan bütün ziyaretçilerin psikolojik tedavi altına alındıklarını söyledi.

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Hayvanat bahçesinde kan donduran olay! 55 yaşındaki kadın görevli kaplanın saldırısına uğradı | Ziyaretçiler dehşet anlarını görüntüledi