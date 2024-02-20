HaberlerGaleriHayvanat bahçesinde kan donduran olay! 55 yaşındaki kadın görevli kaplanın saldırısına uğradı | Ziyaretçiler dehşet anlarını görüntüledi
Hayvanat bahçesinde kan donduran olay! 55 yaşındaki kadın görevli kaplanın saldırısına uğradı | Ziyaretçiler dehşet anlarını görüntüledi
İsviçre'nin Zürih şehrinde korkunç bir olay meydana geldi. Hayvanat bahçesine ziyarete gidenler gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına uğradı. 55 yaşındaki görevli kaplanın kafesine girince birden hayvanın saldırısına uğradı.