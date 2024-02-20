Hayvanat bahçesinde kan donduran olay! 55 yaşındaki kadın görevli kaplanın saldırısına uğradı | Ziyaretçiler dehşet anlarını görüntüledi

Kaplanın beş yıl önce hayvanat bahçesinde doğduğunu, davranışlarının her hangi bir anormallik olmadığını ve saldırgan tavırlarının olmadığını söyleyen Hayvanat bahçesi müdürü Severin Dressen, kaplanın kontrol altına alındığını ve olaya şahit olan bütün ziyaretçilerin psikolojik tedavi altına alındıklarını söyledi.