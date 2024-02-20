Hayalet var mıdır? Küçük kızım hayaletlerle konuşuyor dedi paylaştığı fotoğraflarlar tüyler ürpertti

Georgia Hooson; "Biraz zaman aldı ama hayalet olduğunu anladım. Videoda bu kürenin sadece daire çizip çıktığını görüyorsunuz. Yanlış anlayıp anlamadığımı, bunun ışıktan kaynaklı olup olmadığını anlamak yaklaşık bir saat sonra yeniden bir video çektim ve bu beyaz ışık yine oradaydı" dedi. Georgia Hoosun yaşadığı bu olaydan sonra bir medyuma başvurdu. Medyum ise ona hayaletin 6 yıl önce ölen yan komşusu olduğunu söyledi ve onun bir fotoğrafını Iris'e göstermesini tavsiye etti.