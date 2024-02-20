Hayalet var mıdır? Küçük kızım hayaletlerle konuşuyor dedi paylaştığı fotoğraflarlar tüyler ürpertti
Galler Wrexham'da yaşayan Georgia Hooson'ın yaptığı paylaşımlar görenleri dehşete düşürdü. Küçük kızının hayaletlerle konuştuğunu iddia eden Hooson sosyal medyadan o görüntüleri paylaşırken, fotoğraflardaki detay tüyler ürpertti.
Giriş Tarihi: 20.02.2024
12:19
Hayaletlerin varlığı çoğumuza göre efsanevi bir bilgi gibi gelse de gerçek hayatta onları gördüğünü iddia eden kişilerin sayısı da azımsanmayacak derecede. Hayaletler gerçekten var mı bilemeyiz ama sizinle paylaşacağımız galerideki görüntüler bir hayli ürkütücü.
Galler, Wrexham'da yaşayan Georgia Hooson, küçük kızı Iris May Hooson'un odasına girdiğinde onun kafasını bir yere çevirip konuştuğunu fark etti.
Bu duruma oldukça şaşıran anne Hooson, Iris'i videoya çekmeye başladı. Iris karşısında biri varmış gibi duvara bakarak başını sallıyor ve konuşuyordu. Küçük kızını videoya alan Hooson, daha sonra videoyu izlediğinde dehşete kapıldı. Çünkü Iris'in baktığı noktada beyaz bir ışık vardı. Hayaletlere inanan anne Hooson, gördüğü anda bu beyaz ışığın hayalet olduğunu fark ettiğini ve dehşete kapıldığını söyledi.
Georgia Hooson; "Biraz zaman aldı ama hayalet olduğunu anladım. Videoda bu kürenin sadece daire çizip çıktığını görüyorsunuz. Yanlış anlayıp anlamadığımı, bunun ışıktan kaynaklı olup olmadığını anlamak yaklaşık bir saat sonra yeniden bir video çektim ve bu beyaz ışık yine oradaydı" dedi. Georgia Hoosun yaşadığı bu olaydan sonra bir medyuma başvurdu. Medyum ise ona hayaletin 6 yıl önce ölen yan komşusu olduğunu söyledi ve onun bir fotoğrafını Iris'e göstermesini tavsiye etti.
Anne Hooson Iris'e komşusunun bir fotoğrafını gösterdi. Georgia Hooson, Iris May'e fotoğrafı gösterdikten sonra onun heyecanlandığını ve alkışlamaya başladığını söyledi.