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Haberler Galeri BİM Aktüel 18 Eylül 2020 kataloğu: Vakumlu hurç seti, pamuklu halı, blender seti, hırdavat ürünleri...

BİM Aktüel 18 Eylül 2020 kataloğu: Vakumlu hurç seti, pamuklu halı, blender seti, hırdavat ürünleri...

BİM 18 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki indirimler merakla bekleniyordu. Bugün itibarıyla satışa çıkan sürpriz ürünlerin listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hırdavat ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, banyo ürünlerinden züccaciye ürünlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Bu hafta akupunktur kalemi, yüz epilasyon cihazı, vakumlu siyah nokta temizleyici gibi bakım cihazları da dikkat çeken ürünler arasında. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 18 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 09:14
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BİM Aktüel 18 Eylül 2020 kataloğu: Vakumlu hurç seti, pamuklu halı, blender seti, hırdavat ürünleri...

BİM 18 Eylül aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar için haftanın indirimlerini sayfamızda derledik. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı 18 Eylül kataloğunda en dikkat çekenler arasında hırdavat ürünleri yer alıyor.İşte BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM Aktüel 18 Eylül 2020 kataloğu: Vakumlu hurç seti, pamuklu halı, blender seti, hırdavat ürünleri...

Cam Set Üstü Ocak

• 8 mm cam
• 4 gözü gazlı
• Otomatik çakmaklı
• Kolay temizlenebilir siyah cam yüzey
• Doğalgaz ayarlı, LPG dönüşümüne uygun
• Gaz emniyet sistemi
• Ücretsiz ürün kurulumu
• Doğalgazlı ürün kurulumu ücretsiz, LPG'ye dönüşüm ücretlidir
• Gidiş-Dönüş 60 km'ye kadar ücretsizdir
• Ankastreye dönüşüme uygun ve ücretlidir

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  • 35
BİM Aktüel 18 Eylül 2020 kataloğu: Vakumlu hurç seti, pamuklu halı, blender seti, hırdavat ürünleri...

Pamuklu Halı

• %55 pamuk, %40 polyester, %5 viskon
• ~120x180 cm

  • 4
  • 35
BİM Aktüel 18 Eylül 2020 kataloğu: Vakumlu hurç seti, pamuklu halı, blender seti, hırdavat ürünleri...

Püsküllü Koltuk Örtüsü

• ~170x210 cm
• %85 pamuk, %15 polyester

  • 5
  • 35
BİM Aktüel 18 Eylül 2020 kataloğu: Vakumlu hurç seti, pamuklu halı, blender seti, hırdavat ürünleri...

3'lü Vakumlu Hurç Seti

• ~55x90 cm
• ~80x100 cm