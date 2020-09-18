BİM Aktüel 18 Eylül 2020 kataloğu: Vakumlu hurç seti, pamuklu halı, blender seti, hırdavat ürünleri...

BİM 18 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki indirimler merakla bekleniyordu. Bugün itibarıyla satışa çıkan sürpriz ürünlerin listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Hırdavat ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, banyo ürünlerinden züccaciye ürünlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Bu hafta akupunktur kalemi, yüz epilasyon cihazı, vakumlu siyah nokta temizleyici gibi bakım cihazları da dikkat çeken ürünler arasında. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 18 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 18.09.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 09:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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