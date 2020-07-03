03 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hayırlı Cumalar! En yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Resimli kısa ve öz cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! En yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Resimli kısa ve öz cuma mesajları

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her hafta olduğu gibi bu cuma da birbirinden farklı cuma mesajları paylaşılarak cuma günü tebrik ediliyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek cuma gününde paylaşılabilecek en yeni ve dualı cuma mesajlarını sayfamızda derledik. Sizde en yeni ve resimli cuma mesalarını arıyorsanız doğru adrestesiniz. İşte sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz kısa ve öz en yeni resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 03.07.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 09:14
  • 1
  • 25
Hayırlı Cumalar! En yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Resimli kısa ve öz cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! Sabah erken saatlerinde başlayan cuma mesajları aramaları hız kesmeden devam ediyor. İslam aleminin bayramı olarak bilinen cuma gününde Müslümanlar camilere akın edecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınacak cuma namazı öncesi paylaşılabilecek en yeni cuma mesajlarını ahaber.com.tr'de derledik. Sizde sayfamızı inceleyerek en yeni cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte kısa ve öz en yeni resimli cuma mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Hayırlı Cumalar! En yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Resimli kısa ve öz cuma mesajları

CUMA MESAJLARI 2020

● "Allah'ı anarken, Allah korkusu ile gözünden yaş akana, kıyamette azap olmaz..." Hadis-i Şerif

● Rabbim! Gönlümün tesbihine umut boncukları dizdin tane tane. Her çekişte af diliyorum ve sığınıyorum rahmetine. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle... Hayırlı Cumalar!

  • 3
  • 25
Hayırlı Cumalar! En yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Resimli kısa ve öz cuma mesajları

● Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Hayırlı Cumalar...

● Tadımlık dünyadan, doyumluluk tat bekliyoruz... Ya Rab! Nefsimizi ıslah eyle, bizi kendine kul kabul eyle. Göz kapanıncaya kadar, bizi nefsimizle baş başa bırakma, amin... Hayırlı Cumalar.

  • 4
  • 25
Hayırlı Cumalar! En yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Resimli kısa ve öz cuma mesajları

● Ömrünüze ömür katılsın, gönlünüze meltem saçılsın. Bu mübarek Cuma gününde melekler dört bir yanınızı sarsın, dertlerinize derman, evlerinize bereket, gönüllerinize huzur dolsun. Hayırlı Cumalar!

● Sıkıntılardan uzak, huzurun gölgesinde geçireceğiniz günlerin ömrünüze yayılması, kazançlarınızın bereketli, sevinçlerinizin daim olması dileğiyle. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

  • 5
  • 25
Hayırlı Cumalar! En yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Resimli kısa ve öz cuma mesajları

● Rabbim Cuma'yı nurlandırdığı gibi gönlünüzü de nurlandırsın. Cumanız mübarek olsun, hayırlı Cumalar!

● Allah'ım! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi sevgisiz, dillerimizi duasız bırakma. Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizde başarı nasip eyle... Hayırlı Cumalar.