Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Temmuz 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Çin'de ilginç olaylar bitmiyor! Çin'de bir bölgede herkese villa veriyorlar Çin'de ilginç olaylar bitmiyor! Çin'de bir bölgede herkese villa veriyorlar
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de yaşanan ilginçlerin ardı arkası kesilmiyor. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla gündemden düşmeyen Çin, bir kez daha herkesi şaşkına çevirdi. Toplam 380 hanesi bulunan Çin'in en zengin köyü Huaxi'de yaşananlar haberlere konu oldu. İşte muhtarı sayesinde zengin olan köyde yaşananlar ve Çin'den dikkat çeken fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 03.07.2020 00:13 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 00:17
Çin'in en zengin köyü olarak bilinen 380 haneli Huaxi, muhtarı sayesinde dünya basınının gündeminden düşmüyor. Her yıl 2 milyondan fazla turist çeken Çin köyünde yaşananlar dikkat çekti. Köyde yaşamak isteyen herkese bedava villa veriliyor ancak bir şart var. İşte dünya basınında gündem olan o ilginç olay.
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ
Çin'in bir numaralı köyü olarak tanınan Ciangsu eyaletinde bulunan Huaxi köyü, Çin'in en zengin köyü. 1500 civarındaki nüfusu ve ciddi geliri olan 380 hanelik köyde neredeyse her aile lüks villalarda yaşıyor. Huaxi köyü'nde halihazırda çok katlı birçok bina bulunurken, köy aynı zamanda dünyaca ünlü birçok anıt ve binanın da benzerlerine sahip.
Ülkenin kuzeyindeki Çin Seddi'nin bir kopyasından, Pekin'deki Yasak Şehre, New York'taki Özgürlük Anıtı'ndan Sydney'deki Opera Binası ve Paris'teki Arc de Triomphe bunlardan sadece birkaçı. Köyün ağır sanayiden, tekstil ve turizme kadar birçok gelir kalemi bulunurken, mal varlıklarından elde edilen kazanç fazlası köylüye paylaştırılıyor.
Hatta geçen yıl köyün gelir fazlasından ötürü her aileye bir araba hediye edildi. Huaxi aslında genel olarak bir köyden daha çok bir imece gibi çalışıyor ve köylüler de bu kuruluşun hissedarları... Köyün temel gelir kaynakları ağır sanayi, demir çelik ve tekstil olarak biliniyor, ancak her geçen gün artan zenginliğiyle kendisine yeni kazanç kapıları açıyor.
Hatta geçen yıl köyün gelir fazlasından ötürü her aileye bir araba hediye edildi. Huaxi aslında genel olarak bir köyden daha çok bir imece gibi çalışıyor ve köylüler de bu kuruluşun hissedarları... Köyün temel gelir kaynakları ağır sanayi, demir çelik ve tekstil olarak biliniyor, ancak her geçen gün artan zenginliğiyle kendisine yeni kazanç kapıları açıyor.