Uzman isimden önemli açıklama: Koronavirüs gıdalardan bulaşıyor mu? Restoranlarda yemek yemek tehlikeli mi? Almanya'da et, tavuk ve döner fabrikalarında görülen vakalar, koronavirüsün gıda yoluyla bulaşıp, bulaşmadığı konusundaki soruları da beraberinde getirdi. Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, virüsün gıdadan bulaşmayacağını belirterek, tek kaynağın insan olduğunu söyledi. Giriş Tarihi: 03.07.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 09:17
Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecinde restoran ve kafeler açılırken, dışarıda yemek yiyenlerin sayısı da arttı. Bazı kişiler ise dışarıda yemek yeme konusunda tedirgin olduklarını dile getirdi.
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Koronavirüsün gıdadan bulaştığına yönelik bilimsel veri olmadığını vurgulayan, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, tek kaynağın insan olduğunu hatırlattı.
Rodoplu, işletmelerin yönetmelik kapsamında çalışıp çalışmadığı konusunda bakanlık tarafından denetlendiğini belirterek, yemek yenilen yerde alınan önlemlerin yanı sıra bireysel olarak alınan önlemlere de dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Uzm. Dr. Rodoplu, şunları kaydetti:
"Koronavirüs için bir tane kaynak var. O da insan. İnsandan insana geçiyor. Gıdadan geçebilmesi için mutlaka virüsün bu geçen kısa süre içinde mutasyona uğramış olması lazım ki bu çok olanaklı görünmüyor. Lokantalarda, restoranlarda, yemek üretim merkezlerinde tek kaynak insan. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün çok sayıda çalışması ve bildirisi var. Koronavirüs bazı madde ve eşyaların üzerinde üç saatten üç güne kadar durabiliyor. Ancak onun insanın eline alıp eliyle yüzüne, gözüne sokması lazım. 'Koronavirüs gıdadan bulaşır', 'Gıdadan insana geçer', 'Gıda kaynaktır ve gıdada çoğalır' gibi bilgiler bilimsel değil."
'KURALLARA UYMAYA ÇOK DİKKAT EDİN'
Bireysel olarak alınacak önlemlerin koronavirüs açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Rodoplu, restoran, kafe gibi ortamlarda vakit geçirirken vatandaşın alması gereken önlemleri anlattı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uygulamanın hayati önem taşıdığını dile getiren Rodoplu, "Üç temel konu çok önemli; sosyal mesafe en az 1,5 metre, maske ve hijyen. Her yerde geçerli. Doğal olarak restoranda da geçerli. Restoranlar, kafe, lokanta sahipleri bu konuda kendilerine Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yönetmeliklere uyuyorlar ve sıklıkla kontrolden geçiyorlar ama vatandaşlar olarak bizim de dikkat etmemiz lazım.