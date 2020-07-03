Uzman isimden önemli açıklama: Koronavirüs gıdalardan bulaşıyor mu? Restoranlarda yemek yemek tehlikeli mi?

Uzm. Dr. Rodoplu, şunları kaydetti:

"Koronavirüs için bir tane kaynak var. O da insan. İnsandan insana geçiyor. Gıdadan geçebilmesi için mutlaka virüsün bu geçen kısa süre içinde mutasyona uğramış olması lazım ki bu çok olanaklı görünmüyor. Lokantalarda, restoranlarda, yemek üretim merkezlerinde tek kaynak insan. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün çok sayıda çalışması ve bildirisi var. Koronavirüs bazı madde ve eşyaların üzerinde üç saatten üç güne kadar durabiliyor. Ancak onun insanın eline alıp eliyle yüzüne, gözüne sokması lazım. 'Koronavirüs gıdadan bulaşır', 'Gıdadan insana geçer', 'Gıda kaynaktır ve gıdada çoğalır' gibi bilgiler bilimsel değil."