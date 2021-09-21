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Hayatta kalmak için avladıkları timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Mide bulandıran görüntü

''Hayatta kalmak'' konseptiyle videolar çekerek YouTube'da takipçileriyle paylaşan iki kafadarın bu sefer ki hedefi bir timsahtı. Timsahı birkaç hamlede alt eden iki kafadar, öğle yemeği yapmak için temizliğe girişince büyük şaşkınlık yaşadı. Timsahın karnından çıkanlar mide bulandırmakla beraber üzüntü vericiydi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 21.09.2021 05:19 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 05:22
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Hayatta kalmak için avladıkları timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Mide bulandıran görüntü

YouTube'dan yaptıkları 'hayatta kalma' konseptli videolarla tanınan iki kafadar, rutinlerinden olan timsah avına yöneldi.

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Hayatta kalmak için avladıkları timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Mide bulandıran görüntü

Yalnızca değnek yardımıyla timsahı etkisiz hale getiren iki kafadar, bu işi büyük bir sakinlikle yaptı.

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Hayatta kalmak için avladıkları timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Mide bulandıran görüntü

Esas sürpriz ise timsahın karnından çıkanlardı. İşte iki kafadarın timsah anı ve timsahın karnından çıkanlar...

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Hayatta kalmak için avladıkları timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Mide bulandıran görüntü
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Hayatta kalmak için avladıkları timsahın karnından çıkanlar şoke etti! Mide bulandıran görüntü