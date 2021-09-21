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Selzede gençten yüreklere dokunan hareket: O parada yetimin hakkı var
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde kuyumculuk yapan babasını kaybeden Feridun Akın (24) sergilediği örnek davranış ile takdir topladı. Selzede genç, yaşadığı zarar karşılığında devlet tarafından fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle 750 bin lirayı iade etti. Akın, "Mesele paranın miktarı değil, 750 milyon da olsa iade ederdim, o parada yetim hakkı var" dedi.