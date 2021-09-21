21 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Selzede gençten yüreklere dokunan hareket: O parada yetimin hakkı var

Selzede gençten yüreklere dokunan hareket: O parada yetimin hakkı var

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde kuyumculuk yapan babasını kaybeden Feridun Akın (24) sergilediği örnek davranış ile takdir topladı. Selzede genç, yaşadığı zarar karşılığında devlet tarafından fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle 750 bin lirayı iade etti. Akın, "Mesele paranın miktarı değil, 750 milyon da olsa iade ederdim, o parada yetim hakkı var" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 21.09.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 09:11
  • 1
  • 17
Selzede gençten yüreklere dokunan hareket: O parada yetimin hakkı var

Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde su dolan kuyumcu dükkanında yaşamını yitiren Harun Akın'ın 24 yaşındaki oğlu Feridun Akın, devletin zararı karşılamak için yaptığı ödemenin 750 bin liralık kısmını fazla olduğu gerekçesiyle iade etti. Akın, davranışıyla takdir topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Selzede gençten yüreklere dokunan hareket: O parada yetimin hakkı var

Feridun Akın, yaptığı hareketin aslında herkesin yapması gereken bir davranış olduğunu söyleyerek "İnsanlar benim davranışıma şaşırıyorlar, ben de onların bana şaşırmalarına.

  • 3
  • 17
Selzede gençten yüreklere dokunan hareket: O parada yetimin hakkı var

Tabii ki o parayı iade edecektim, devletin milletin parası alınır mı? 750 bin değil, 750 milyon da olsa o parayı iade ederdim" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 17
Selzede gençten yüreklere dokunan hareket: O parada yetimin hakkı var

FAZLA OLAN PARAYI İADE ETTİK

Feridun Akın, "Kuyumcu dükkânında yaptığımız aramada 400-500 gram civarında bir altın bulduk. Sonradan da devletimiz bizlere zararlarını karşılayacağız dedi. Yaşanan olaydan 1 ay sonra devletimiz 1 milyon 100 bin lirayı ödeme yaptı.

  • 5
  • 17
Selzede gençten yüreklere dokunan hareket: O parada yetimin hakkı var

Bu parayla bizim yüzde 60-70 civarında bir zararımız karşılanıyordu. Bizler zaten zarar olarak belirttiğimiz kısımdan kendi bulduğumuz 200-300 gramlık kısmı düşmüştük, tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyordum. Polis abilerimiz bizi aradı. Bizler de gidip polislerden dükkânda olan geri kalan altınları aldık.