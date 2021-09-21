21 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Limon diyetiyle ayda 10 kilo verebilirsiniz! Mucize diyeti deneyimleyenler hayrete düşüyor

Limon diyetiyle ayda 10 kilo verebilirsiniz! Mucize diyeti deneyimleyenler hayrete düşüyor

Diyetler kadın - erkek fark etmeksizin hepimizin bir dönem başvurduğu ömür törpüleri... Birçoğundan sonuç alamıyor veya düzgün bir biçimde uygulayamıyoruz. Limon diyeti bu açıdan diğer diyetlerle ayrılıyor. Limon diyetini uygulamak çok kolay üstelik sonuçlarını da kısa sürede alabiliyorsunuz. Haşlanmış limon diyetiyle sağlıklı bir biçimde kilo verme imkanı bulunuyor. İşte limon diyetiyle ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.09.2021 01:27 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 01:29
  • 1
  • 11
Limon diyetiyle ayda 10 kilo verebilirsiniz! Mucize diyeti deneyimleyenler hayrete düşüyor

Haşlanmış limon diyeti vücudunuzda eksik olan vitaminleri sağlayarak, zayıflamanızı ve diri bir biçimde gününüzü yaşamanızı sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Limon diyetiyle ayda 10 kilo verebilirsiniz! Mucize diyeti deneyimleyenler hayrete düşüyor

HAŞLANMIŞ LİMON İLE KÜR HAZIRLAMA

Malzemeler 5 adet limon, 4-5 diş sarımsak, 2 litre su, birkaç parça zencefil

  • 3
  • 11
Limon diyetiyle ayda 10 kilo verebilirsiniz! Mucize diyeti deneyimleyenler hayrete düşüyor

HAZIRLANIŞI

Öncelikle, limonların kabuklarını soyup suyunu sıkın. Posa ve kabuklarını daha sonra kullanacağınız için bir kenarda saklayın. Daha sonra blender'da zencefil ve sarımsakları ezin. Ardından 2 litre suyu kaynatın.

  • 4
  • 11
Limon diyetiyle ayda 10 kilo verebilirsiniz! Mucize diyeti deneyimleyenler hayrete düşüyor

İçine de sıktığınız limon suyunu ve blenderda ezdiğiniz sarımsak ve zencefilleri ekleyip hepsini karıştırın. Bu karışımı 10 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız bu kürü her sabah aç karna bir bardak tüketin.

  • 5
  • 11
Limon diyetiyle ayda 10 kilo verebilirsiniz! Mucize diyeti deneyimleyenler hayrete düşüyor

HAŞLANMIŞ LİMONUN FAYDALARI

Güne bu şekilde başlamanın faydalarını kısa zaman içinde hissedeceksiniz. Midenize zarar vermez, aç karna rahatlıkla tüketebilirsiniz, limondaki mineraller mideyi rahatlatır.