'Hayatım gözlerimin önünden geçti' Kaz saldırısı kamerada

"KAZLAR ÜZERİME DOĞRU GELMEYE BAŞLADI"

Kazların saldırısına uğrayan Ömer Akyüz, "Dün öğleden sonra saat 16.00 civarlarında kızımın bisikletini almak için bahçeye girecektim. O sırada kazlar üzerime doğru gelmeye başladı. Ben de onların üzerine gittim. Fakat onlar başarılı oldu, beni kovalamaya başladılar. Ben de kaçarken düştüm. Ben düştükten sonra kovalamayı bıraktılar. Normalde babam besliyor bunları. Babama bir şey yapmıyorlar ama böyle yabancı görünce saldırıyorlar. Ben de taksi şoförlüğü yapıyorum, çok evde olmuyorum. Beni tanımadılar sanırım o yüzden saldırıya uğradım. Telefonum kırıldı, dizim parçalandı" diye konuştu.