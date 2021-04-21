HaberlerGaleriKısıtlama öncesi manzara değişmedi! Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı
Kısıtlama öncesi manzara değişmedi! Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı
Hafta içi uygulanan ve saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk oluştu. Mecburen dışarı çıktığını ifade eden Selma Kondu ise, "Kalabalık tabi ki çok korkutuyor beni. Çok korkuyoruz hem de. Mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyoruz evden." dedi. Maskesiz vatandaşlar kameralara yansırken, kalabalık havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 21.04.2021 18:13Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 18:16