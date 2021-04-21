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Kısıtlama öncesi manzara değişmedi! Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı

Hafta içi uygulanan ve saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk oluştu. Mecburen dışarı çıktığını ifade eden Selma Kondu ise, "Kalabalık tabi ki çok korkutuyor beni. Çok korkuyoruz hem de. Mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyoruz evden." dedi. Maskesiz vatandaşlar kameralara yansırken, kalabalık havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 21.04.2021 18:13 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 18:16
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Kısıtlama öncesi manzara değişmedi! Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı

Hafta içi saat 19.00'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyenler buradaki dükkanlara geldi.

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Kısıtlama öncesi manzara değişmedi! Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı

Bazılarının yapılan tüm uyarılara ve yoğun kalabalığa rağmen maskesiz olduğu görüldü. Alışveriş dışında gezmek için gelenler de yoğun kalabalık oluşturdu. Bazı vatandaşlar kalabalığın kendilerini korkuttuğunu ifade etti.

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Kısıtlama öncesi manzara değişmedi! Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı

"BU GÖRÜNTÜYE ARTIK UZAKTAN BAKIYORUZ, ÇOK ÜRPERTİCİ"

Figen Demir, "Çok kalabalık. Gerçekten çok korkutuyor yani. Mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalıştım. Fazla giremedim kalabalığın içine. Ama gerçekten insanlarımız çok duyarsız.

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Kısıtlama öncesi manzara değişmedi! Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı

Alışveriş için geldim ama kalabalığa girmemeye çalıştım. Bu görüntüye artık uzaktan bakıyoruz. Çok ürpertici" dedi.

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Kısıtlama öncesi manzara değişmedi! Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı

"BU KADAR DUYARSIZLIK OLAMAZ"

Mecburen dışarı çıktığını ifade eden Selma Kondu ise, "Kalabalık tabi ki çok korkutuyor beni. Çok korkuyoruz hem de. Mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyoruz evden. Biraz mecburi geldik biz.