Hayat Eve Sığar uygulaması APP, APK nasıl indirilir? Koronavirüs enfekte yoğunluğu, riskli bölge sorgulama

Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma sunuldu. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı, riskli ve enfekte yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerin gösterildiği Hayat Eve Sığar uygulaması yoğun ilgi görüyor. Salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasının detaylarını sizler için derledik. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması APP, APK nasıl indirilir? Koronavirüs enfekte yoğunluğu, riskli bölge sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 18.04.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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