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Haberler Galeri Hayat Eve Sığar uygulaması APP, APK nasıl indirilir? Koronavirüs enfekte yoğunluğu, riskli bölge sorgulama

Hayat Eve Sığar uygulaması APP, APK nasıl indirilir? Koronavirüs enfekte yoğunluğu, riskli bölge sorgulama

Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma sunuldu. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların Türkiye'deki koronavirüs salgınına ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı, riskli ve enfekte yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerin gösterildiği Hayat Eve Sığar uygulaması yoğun ilgi görüyor. Salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasının detaylarını sizler için derledik. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması APP, APK nasıl indirilir? Koronavirüs enfekte yoğunluğu, riskli bölge sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 18.04.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 10:22
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Hayat Eve Sığar uygulaması APP, APK nasıl indirilir? Koronavirüs enfekte yoğunluğu, riskli bölge sorgulama

Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir? Hayat Eve Sığar uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Bu uygulama sayesinde, riskli bölgeler, bulunduğunuz yerin enfekte yoğunluğunu öğrenebiliyorsunuz. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması APP, APK nasıl indirilir? Koronavirüs enfekte yoğunluğu, riskli bölge sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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Hayat Eve Sığar uygulaması APP, APK nasıl indirilir? Koronavirüs enfekte yoğunluğu, riskli bölge sorgulama

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız...

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI (ANDROID)

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI (iOS)

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Hayat Eve Sığar uygulaması APP, APK nasıl indirilir? Koronavirüs enfekte yoğunluğu, riskli bölge sorgulama

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Hayat Eve Sığar uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların yeni tip koronavirüsü konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilmiştir.

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Hayat Eve Sığar uygulaması APP, APK nasıl indirilir? Koronavirüs enfekte yoğunluğu, riskli bölge sorgulama

KORONAVİRÜS ENFEKTE YOĞUNLUĞU, RİSKLİ BÖLGE SORGULAMA

Hayat Eve Sığar uygulaması ile harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.

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Hayat Eve Sığar uygulaması APP, APK nasıl indirilir? Koronavirüs enfekte yoğunluğu, riskli bölge sorgulama

Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.