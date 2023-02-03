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Haberler Galeri Anakonda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Gezmeye çıktı az daha ölüyordu

Anakonda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Gezmeye çıktı az daha ölüyordu

Dev anakonda ormanda insana saldırdı. Vahşi doğada arkadaşlarıyla ormanda gezen bir grup arkadaşlarının yardım çığlığı sonrası büyük şok yaşadı. Hemen sesin geldiği yere koşan kişiler anakondanın arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu gördü. Gençler arkadaşlarını kurtarmak için büyük çaba verdi. İşte kan donduran o görüntüler.

Giriş Tarihi: 03.02.2023 21:39
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Anakonda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Gezmeye çıktı az daha ölüyordu

Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Doğa gezintisine çıkan bir grup anakonda yılanının arkadaşlarına saldırmasıyla adeta şoke oldu.

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Anakonda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Gezmeye çıktı az daha ölüyordu

Arkadaşının yardım çığlıkları sonrası harekete geçen gençler gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu.

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Anakonda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Gezmeye çıktı az daha ölüyordu

Dev yılan arkadaşlarını sarıp yemeye hazırlanırken, gençler olay yerine gelerek müdahale etti.

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Anakonda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Gezmeye çıktı az daha ölüyordu

O anlar ise böyle görüntülendi.

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Anakonda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Gezmeye çıktı az daha ölüyordu