Anakonda yakaladığı insanı canlı canlı yutmaya çalıştı 🐍 Gezmeye çıktı az daha ölüyordu

Dev anakonda ormanda insana saldırdı. Vahşi doğada arkadaşlarıyla ormanda gezen bir grup arkadaşlarının yardım çığlığı sonrası büyük şok yaşadı. Hemen sesin geldiği yere koşan kişiler anakondanın arkadaşlarına saldırdığını ve öldürmek üzere olduğunu gördü. Gençler arkadaşlarını kurtarmak için büyük çaba verdi. İşte kan donduran o görüntüler.