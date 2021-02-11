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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle sürüngenler erken uyandı ve üreme dönemi değişti Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle sürüngenler erken uyandı ve üreme dönemi değişti
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi doğal hayatı oldukça etkiledi. Hava sıcaklıklarının yüksek olması sürüngenlerin erken uyanmasına ve üreme dönemlerinin değişmesine yol açtı. Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 11.02.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 12:08
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kertenkele ve yılan gibi sürüngenlerin uyandığını belirterek, "Mardin'deki Kayseri kertenkelelerinin üreme davranışı gösterdiğini gördük.
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Yani sadece aktifleşme değil üremeye de başladıkları görülmüştür. Normalde biz bunların nisan ayında veya mart ayının sonlarına doğru ürediklerini biliyoruz. Bu da türlerin küresel ısınmadan dolayı üreme dönemlerinin değişeceğini ve olumsuz olarak etkilenebileceklerini göstermektedir" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kırsal kesimlerde sürüngenlerin kış uykusundan erken uyanmasına neden oldu.
Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, Mardin ve Diyarbakır olmak üzere bölgede birçok noktada sürüngenlerin uyandığını ve üreme davranışları sergilediğini söyledi.
Mardin'de görüntülenen kertenkelelerin mart aylarının sonlarına doğru veya nisan aylarında ürediklerinin bilindiğini anlatan Prof. Dr. Yıldız, "Ancak Şubat ayının başından üreme davranışı sergilemektedirler. Bu da türlerin küresel ısınmadan dolayı üreme dönemlerinin değişeceğini ve olumsuz olarak etkilenebileceklerini göstermektedir" diye konuştu.