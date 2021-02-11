Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ı övdüğü için Fransa'nın dava açtığı imam Farid Slim A Haber'e konuştu: Erdoğan'a ve Türk halkına büyük saygım var Başkan Erdoğan'ı övdüğü için Fransa'nın dava açtığı imam Farid Slim A Haber'e konuştu: Erdoğan'a ve Türk halkına büyük saygım var
Fransız vatandaşı imam Farid Slim, ülkesinin koronavirüs salgınıyla mücadelesini eleştirdi. Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı başarılı bulduğunu söyledi. Ancak o sözler, Fransız polisini harekete geçirdi. İmam Slim'e "terör" suçlaması yöneltildi hatta evine baskın düzenlendi. O imam A Habere konuştu. Slim, "yaşananlar ifade özgürlüğüne aykırı" ifadelerini kullandı. İmam Slim, "Erdoğan'a ve Türk halkına büyük saygım var" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 11.02.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 11:37 "Kovid-19 salgınını yönetmede Erdoğan, Macron'dan daha başarılı." dedi hakkında dava açıldı. Fransa'da yaşayan imam Farid Slim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı övdüğü gerekçesiyle mahkemeye verildi. İmam Slim şimdi, "Fransa'yı küçük düşürdüğü, Fransa hükümetini devirmeye çalıştığı ve terör propagandası yaptığı" suçlamalarıyla karşı karşıya! GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısa süre önce, Fransız polisinin evine düzenlediği baskınla şaşkına dönen imam Slim yaşadıklarını A Haber'e anlattı. Slim,
"Ne söylesem? Birinin evine sadece bir yorumu nedeniyle baskın yapılabilmesi karşısında şok oldum. Ve sadece konuşma özgürlüğümü kullandığım için arama emriyle mahkemeye çıkarılmam bu ülkenin prensiplerine aykırı. Fransa yasaları görüş ve konuşma özgürlüğünü garanti eder. Bunlar bizim ülkemizin temel prensipleridir." ifadelerini kullandı.
İmam Slim, Fransız polisinin
"terör" suçlamalarından ve eve düzenlediği baskından en çok ailesinin etkilendiğini söyledi. Slim, "Bu baskın ailem için çok zordu. Ve şunu da unutmamak gerek ki benim onurum çiğnendi ve saygısızlığa uğradım. Savcılık, benim itibarımı, sosyal ve profesyonel hayatımı nasıl etkileyeceğini hiç düşünmeden evime arama emri verdirdi. Bu çok acımasız. Konuşma özgürlüğü prensiplerine aykırı. Savcılığın arama emri mahkemeye göre hukuksuz ve ifade özgürlüğüne aykırı. Onlar bir kez bile tereddüt edip, düşünmeden beni terörizmle suçluyorlar." şeklinde konuştu.
Hakim karşısına çıkan imam Slim, mahkeme salonunda verdiği ifadeyi de A Haber'e anlattı. İmam Slim,
"Mahkeme jürisine masum olduğumu söyledim. Suçlu değilim dedim. Ve bu soruşturma adil değil. Çünkü ben şehrimdeki herkes için çalışıyorum. Herkes beni tanır. Ve gerek çalışma hayatımda gerekse sosyal hayatımda hiç kimse benden terörizmle ilgili bir şey duymamıştır. Hayatımda hiçbir zaman terörü desteklemedim. Ve avukatlar da benim evime yapılan aramanın adaletsizlik olduğunu söylediler." dedi.
İmam Slim Macron'un İslam karşıtı politikalarıyla ilgili de konuştu.
"İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele" yasasıyla birlikte artan baskıların yeni olmadığını söyledi. Slim, " Müslüman olmak farklı muameleye tabi tutulmak için bir sebep sayılıyor. Ve bunu yaşayan tek ben değilim. İnsan hakları ve özgürlüklerden bahsediliyor ama iş Müslüman Fransız vatandaşlarına gelince bazı politikacılar çok farklı davranıyor. İnsanlara dinleri nedeniyle haksızca davranıyorlar ve utanç damgası yemekten hiç çekinmiyorlar. Bizim durumumuz bu." ifadelerini kullandı.