İmam Slim, Fransız polisinin "terör" suçlamalarından ve eve düzenlediği baskından en çok ailesinin etkilendiğini söyledi. Slim, "Bu baskın ailem için çok zordu. Ve şunu da unutmamak gerek ki benim onurum çiğnendi ve saygısızlığa uğradım. Savcılık, benim itibarımı, sosyal ve profesyonel hayatımı nasıl etkileyeceğini hiç düşünmeden evime arama emri verdirdi. Bu çok acımasız. Konuşma özgürlüğü prensiplerine aykırı. Savcılığın arama emri mahkemeye göre hukuksuz ve ifade özgürlüğüne aykırı. Onlar bir kez bile tereddüt edip, düşünmeden beni terörizmle suçluyorlar." şeklinde konuştu.