Kars'ın Cumhuriyet Köyü kırsalında yapılan 'Kış-2021 Tatbikatı' devam ediyor. Gündüz verilen görevleri başarıyla yerine getiren Türk ve Azerbaycan ordusundan keskin nişancı ve komandolar, gece kardan yapılan iglolarda kaldı.