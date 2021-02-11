12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Kars kış tatbikatı 2021 | Mehmetçik zorlu şartlarda hünerlerini gösterdi! Heyecan veren görüntüler

Son dakika: Kars kış tatbikatı 2021 | Mehmetçik zorlu şartlarda hünerlerini gösterdi! Heyecan veren görüntüler

Kars'taki 'Kış-2021 Tatbikatı'nda görev alan, Türk ve Azerbaycan ordusunun keskin nişancıları ile komandolar, geceyi sıfırın altında 40 dereceye kadar koruma sağlayan iglolarda geçirdi.

Giriş Tarihi: 11.02.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 12:13
  • 1
  • 32
Son dakika: Kars kış tatbikatı 2021 | Mehmetçik zorlu şartlarda hünerlerini gösterdi! Heyecan veren görüntüler

Kars'ın Cumhuriyet Köyü kırsalında yapılan 'Kış-2021 Tatbikatı' devam ediyor. Gündüz verilen görevleri başarıyla yerine getiren Türk ve Azerbaycan ordusundan keskin nişancı ve komandolar, gece kardan yapılan iglolarda kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 32
Son dakika: Kars kış tatbikatı 2021 | Mehmetçik zorlu şartlarda hünerlerini gösterdi! Heyecan veren görüntüler

Kesme kalıp tekniği kullanılarak, 5 saatte yapılan, hafif silahlara karşı koruma sağlayan iglolarda kalan askerler, görevlerini başarıyla tamamladı.

  • 3
  • 32
Son dakika: Kars kış tatbikatı 2021 | Mehmetçik zorlu şartlarda hünerlerini gösterdi! Heyecan veren görüntüler

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği bölgede iglolarda kalan askerler, mum ışığında her türlü zorluğa karşı tatbikatı sürdürdü.

  • 4
  • 32
Son dakika: Kars kış tatbikatı 2021 | Mehmetçik zorlu şartlarda hünerlerini gösterdi! Heyecan veren görüntüler

Tatbikatta verilen görevleri başarıyla yerine getiren komandolar, kullandıkları malzemeleri de tanıttı.

  • 5
  • 32
Son dakika: Kars kış tatbikatı 2021 | Mehmetçik zorlu şartlarda hünerlerini gösterdi! Heyecan veren görüntüler

Sırtında 40 kilogramlık çanta bulunan komandoların taşıdığı malzemelerin 35 kilogramının görev malzemesinden oluştuğu anlatıldı.