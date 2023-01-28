Esra Erol’da akılalmaz iddia! Zeynep Yılan’ın eşi Hasan Yılan’ın sözleri ağızları açık bıraktı: “Karım duvardaki birileriyle iletişim halinde”

Esra Erol'da hem ekrana gelen görüntüler hem de ortaya atılan iddialar nutkun tutulmasına neden oldu. Programa gelen 4.5 aylık hamile olan Zeynep, 8 yıllık eşinin evliliklerini mahvettiğini söyledi. Stüdyoda karşı karşıya gelen eşlerin iddiaları herkesi dehşete düşürdü. Hasan eşinin kızılötesi sayesinde duvarla iletişim kurduğu öne sürdü ve bunu farklı bir uygulamayla ortaya çıkardığını iddia etti. İşte Hasan'ın programa getirdiği o görüntüler ve olayın detayları...