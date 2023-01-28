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Haberler Galeri Esra Erol’da akılalmaz iddia! Zeynep Yılan’ın eşi Hasan Yılan’ın sözleri ağızları açık bıraktı: “Karım duvardaki birileriyle iletişim halinde”

Esra Erol’da akılalmaz iddia! Zeynep Yılan’ın eşi Hasan Yılan’ın sözleri ağızları açık bıraktı: “Karım duvardaki birileriyle iletişim halinde”

Esra Erol'da programına katılan Zeynep Yılan ve Hasan Yılan'ın iddiaları ağızları açık bıraktı. Eşinin ruh sağlığının yerinde olmadığını söyleyen genç kadın eşi Hasan Yılan'ın duvarla konuştuğunu iddia etti. Hasan ise karısının kızılötesi sayesinde duvardaki biriyle iletişim kurduğundan şüphelendiğini belirtti. Buna gerekçe olarak eşinin sürekli duvardaki bir noktaya baktığını söyleyen Hasan, görüntüler gösterdi. Görüntüleri çıplak gözle görünecek şekilde değil de uygulama aracılığıyla elde ettiğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 28.01.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 11:41
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Esra Erol’da akılalmaz iddia! Zeynep Yılan’ın eşi Hasan Yılan’ın sözleri ağızları açık bıraktı: “Karım duvardaki birileriyle iletişim halinde”

Esra Erol'da hem ekrana gelen görüntüler hem de ortaya atılan iddialar nutkun tutulmasına neden oldu. Programa gelen 4.5 aylık hamile olan Zeynep, 8 yıllık eşinin evliliklerini mahvettiğini söyledi. Stüdyoda karşı karşıya gelen eşlerin iddiaları herkesi dehşete düşürdü. Hasan eşinin kızılötesi sayesinde duvarla iletişim kurduğu öne sürdü ve bunu farklı bir uygulamayla ortaya çıkardığını iddia etti. İşte Hasan'ın programa getirdiği o görüntüler ve olayın detayları...

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Esra Erol’da akılalmaz iddia! Zeynep Yılan’ın eşi Hasan Yılan’ın sözleri ağızları açık bıraktı: “Karım duvardaki birileriyle iletişim halinde”

"KOCAMIN RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

Zeynep, "Ben 18 Eylül'de evden ayrıldığımda 'Tamam Zeynep ben her şeyi çözeceğim' dedi. Sonra kendisi tefecilere bulaşmış." derken Hasan ise "Onun tefeci dediği gibi bir olay yok" şeklinde konuştu.

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Esra Erol’da akılalmaz iddia! Zeynep Yılan’ın eşi Hasan Yılan’ın sözleri ağızları açık bıraktı: “Karım duvardaki birileriyle iletişim halinde”

"SÜREKLİ GÖZETLENDİĞİMİZİ, BİRİLERİNİN BİZİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYOR"

Esra Erol ise "Eşinizin iddiası şu; 'Kocamın davranışları değişti. Evde gizlice benim videolarımı çekiyor. Videolarda evde çocuklar ve biz olmamıza rağmen evde bir erkeğin olduğunu iddia ediyor. Kendi kendine konuşuyor. Kocam evin içindeyken kapıları kilitliyor. Sürekli gözetlendiğimizi, birilerinin bizi gördüğünü söylüyor' diyerek ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia etti" dedi.

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Esra Erol’da akılalmaz iddia! Zeynep Yılan’ın eşi Hasan Yılan’ın sözleri ağızları açık bıraktı: “Karım duvardaki birileriyle iletişim halinde”

Hasan ise "Bunları kendisi mi söylemiş. Bu kadar değil, daha fazlasını birazdan göreceksin." ifadelerini kullandı.

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Esra Erol’da akılalmaz iddia! Zeynep Yılan’ın eşi Hasan Yılan’ın sözleri ağızları açık bıraktı: “Karım duvardaki birileriyle iletişim halinde”

"KARIMIN HAREKETLERİNİ KAYDETMEK İSTEDİM"

Esra Erol da "Siz dün kabul ettiniz 'Evet bir video çektim. Karım yatıyordu. Ben o sırada tuvalete gitmiştim. O sırada video kaydına girdim. Karımın hareketlerini kaydetmek istedim' dediniz. İspatlamak istediğiniz bir şey vardı. Karının hangi davranışını kaydetmek istedin" diye sordu.