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OHAL uygulaması nasıl olur? Hangi uygulamalar yasaklandı? Dernek faaliyetleri durduruldu mu? Olağanüstü Hal süresi ne kadar?

OHAL uygulaması nasıl olur sorusunun cevabı araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ili etkisi altına aldı. Çok sayıda bina yıkılırken kazazedeler için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Başkan Erdoğan, 10 ilde 3 ay boyunca sürecek OHAL ilan edildiğini duyurdu. Peki OHAL uygulaması nasıl olur? Hangi uygulamalar yasaklandı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 16:53
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OHAL uygulaması nasıl olur? Hangi uygulamalar yasaklandı? Dernek faaliyetleri durduruldu mu? Olağanüstü Hal süresi ne kadar?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Başkan Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilde 3 aylık süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "OHAL uygulaması nasıl olur?", "Hangi uygulamalar yasaklandı?" soruları araştırılıyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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OHAL uygulaması nasıl olur? Hangi uygulamalar yasaklandı? Dernek faaliyetleri durduruldu mu? Olağanüstü Hal süresi ne kadar?

10 İLDE OHAL İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin yaşandığı 10 ilide genel hayata ilgili afet bölgesi olarak ilan edildiğini açıkladı.

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OHAL uygulaması nasıl olur? Hangi uygulamalar yasaklandı? Dernek faaliyetleri durduruldu mu? Olağanüstü Hal süresi ne kadar?

Başkan Erdoğan konuya ilişkin şu şekilde konuştu:

Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yönetilmesini temin için Anayasa'nın verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık.

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OHAL uygulaması nasıl olur? Hangi uygulamalar yasaklandı? Dernek faaliyetleri durduruldu mu? Olağanüstü Hal süresi ne kadar?

Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini tamamlayacağız. Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim öğretime ara verildi.

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OHAL uygulaması nasıl olur? Hangi uygulamalar yasaklandı? Dernek faaliyetleri durduruldu mu? Olağanüstü Hal süresi ne kadar?

Kamuoyu özellikle tüm uygun binalar afetzedelerin ihtiyaçları için tahsis edildi. Afet bölgesine yakın yerlerden başlayarak, kış sezonu sebebiyle zaten faaliyetlerin ara vermiş olan otellerin afetzedelerin hizmetine sunulması için gereken planlamalar yapılıyor. Sadece Antalya'da 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır.