OHAL uygulaması nasıl olur? Hangi uygulamalar yasaklandı? Dernek faaliyetleri durduruldu mu? Olağanüstü Hal süresi ne kadar?

OHAL uygulaması nasıl olur sorusunun cevabı araştırılıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ili etkisi altına aldı. Çok sayıda bina yıkılırken kazazedeler için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Başkan Erdoğan, 10 ilde 3 ay boyunca sürecek OHAL ilan edildiğini duyurdu. Peki OHAL uygulaması nasıl olur? Hangi uygulamalar yasaklandı?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.02.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 16:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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