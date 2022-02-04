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Haberler Galeri ŞOK marketlerde hafta sonu fırsatları başlıyor! 5-8 Şubat'ta bu ürünler indirimli satılacak! İşte ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK marketlerde hafta sonu fırsatları başlıyor! 5-8 Şubat'ta bu ürünler indirimli satılacak! İşte ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK marketlerde hafta sonu indirimleri belli oldu. 5-8 Şubat tarihlerinde geçerli olacak ŞOK kampanyalarının belirlenmesinin ardından güncel liste araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu birbirinden farklı ürünler müşterileriyle buluşacak. ŞOK hafta sonu kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, 5-8 Şubat aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK hafta sonu kampanyaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022 17:23 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 17:23
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ŞOK marketlerde hafta sonu fırsatları başlıyor! 5-8 Şubat’ta bu ürünler indirimli satılacak! İşte ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK 5-8 Şubat'ta geçerli indirimli ürünler açıklandı. ŞOK marketlerin bu hafta sonu hangi ürünleri satışa çıkaracağını merak eden vatandaşlar, haftanın kampanyalarını araştırmaya başladı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı ŞOK aktüel listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte ŞOK 5-8 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK marketlerde hafta sonu fırsatları başlıyor! 5-8 Şubat’ta bu ürünler indirimli satılacak! İşte ŞOK aktüel kataloğu

8 Sepetli Çok Amaçlı Dolap
•Dolap ölçüsü:108x45x30 cm
Sepet ölçüsü:42x30x10 cm
4 Farklı renkte sepet

Tekli Dilsiz Uşak
• 160x45x43 cm
Yükseklik Ayarlı

Tekli Portmanto
• 360 derece dönebilen tekerlekler
• 156x80x43 cm • Teleskopik
• Ayarlanabilir yükseklik

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ŞOK marketlerde hafta sonu fırsatları başlıyor! 5-8 Şubat’ta bu ürünler indirimli satılacak! İşte ŞOK aktüel kataloğu

Çift Kişilik Fitilli Yorgan
• 195x215 cm

Visco Dolgulu Yastık
• 50x70 cm
• Yıkanabilir dış kılıf
• Boynun şeklini alır

Fitilli 2'li
Yastık Kılıfı
• 50x70 cm

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ŞOK marketlerde hafta sonu fırsatları başlıyor! 5-8 Şubat’ta bu ürünler indirimli satılacak! İşte ŞOK aktüel kataloğu

Luna Mutfak Sıvı Sabunluk
• Paslanmaz, dönebilir bez askısı
• Kaymaz taban
• 420 ml pompa hacmi
• 21x10x20 cm

Viva 2'li Sıvı Sabunluk
• Mutfak deterjanı ve el sabunu için ayrı hazne
• Yıkama süngeri ve yıkama teli için çıkarılabilir hazne
• 0,3lt ve 0,6 lt ï 12,5x13,5x22 cm

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ŞOK marketlerde hafta sonu fırsatları başlıyor! 5-8 Şubat’ta bu ürünler indirimli satılacak! İşte ŞOK aktüel kataloğu

Düzenleyici Raf
• 310x180x150 mm

Kapaklı Yumurta Saklama Kabı
• 12 adet kadar yumurta alabilir
• Kapağı sayesinde üst alanı kullanılabilir
• 33x11,7x7,4 cm