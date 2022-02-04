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ŞOK marketlerde hafta sonu fırsatları başlıyor! 5-8 Şubat'ta bu ürünler indirimli satılacak! İşte ŞOK aktüel kataloğu
ŞOK marketlerde hafta sonu indirimleri belli oldu. 5-8 Şubat tarihlerinde geçerli olacak ŞOK kampanyalarının belirlenmesinin ardından güncel liste araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu birbirinden farklı ürünler müşterileriyle buluşacak. ŞOK hafta sonu kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, 5-8 Şubat aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK hafta sonu kampanyaları...