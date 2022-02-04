ŞOK marketlerde hafta sonu fırsatları başlıyor! 5-8 Şubat'ta bu ürünler indirimli satılacak! İşte ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK marketlerde hafta sonu indirimleri belli oldu. 5-8 Şubat tarihlerinde geçerli olacak ŞOK kampanyalarının belirlenmesinin ardından güncel liste araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu birbirinden farklı ürünler müşterileriyle buluşacak. ŞOK hafta sonu kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, 5-8 Şubat aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte ŞOK hafta sonu kampanyaları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.02.2022 17:23 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 17:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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