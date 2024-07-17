Kuru fasulyeye bu yöntemle asla böcek uğramayacak! 2 adet eklemeniz yeterli

Kuru fasulye; etli yemeğiyle, zeytinyağlısı ile Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden. Ancak özenle pişireceğimiz kuru fasulyeler, yanlış saklama sonucu böceklenmelere ve güve istilasına uğrayabiliyor. Peki, bu üzücü sürprizle karşılaşmamak ve kuru fasulyelerimizi uzun süre taze tutmak için ne yapmalıyız? İşte pratik bir saklama önerisi...