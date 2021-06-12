Hatalı sollama sonrası TIR'a çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da sollama yapmak için şerit değiştiren panelvan sürücüsü, arkasından hızla gelen aracın selektör yapması nedeniyle tekrar sağ şeride geçmek isterken önündeki TIR'a arkadan çarptı. Demir yığını haline dönüşen panelvanda sıkışan sürücü Tayfun Şengönül (42), yaşamını yitirdi. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Şengönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Tayfun Şengönül'ün cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. TIR şoförü H.K.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.