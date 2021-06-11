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Bursa'da acı olay! Cansız bedeni kaldırımda bulundu

Son dakika haberi... Bursa'da sokaklarda yatıp kalkan kimsesiz adam kaldırımda ölü olarak bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 11.06.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 15:40
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Bursa'da acı olay! Cansız bedeni kaldırımda bulundu

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesinde bulunan Öğretmenler Parkında meydana geldi.

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Bursa'da acı olay! Cansız bedeni kaldırımda bulundu

İddiaya göre, kimsesi olmadığı ve sokaklarda yatıp kalktığı öğrenilen 55 yaşındaki Memduh D.'nin kaldırımda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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Bursa'da acı olay! Cansız bedeni kaldırımda bulundu
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Bursa'da acı olay! Cansız bedeni kaldırımda bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Durum üzerine polis ekipleri çevrede tedbir alırken, olay yeri inceleme ekipleri delil topladı.

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Bursa'da acı olay! Cansız bedeni kaldırımda bulundu

Savcılık incelemesinin ardından Memduh D.'nin cansız bedeni Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı.