Hastanenin acil servisinde patlama! Hemşire alev topunun arasında kaldı

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde ZBEÜ Hastanesi Acil Servis'te yaşandı. İddialara göre, hastasına pansuman yapmak üzere bankta hazırlık yapan hemşire şişeden alkol aktarımı yaptığı sırada bir anda alevler içerisinde kaldı. Dehşet anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.