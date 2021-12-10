10 Aralık 2021, Cuma
Hastanenin acil servisinde patlama! Hemşire alev topunun arasında kaldı
Hastaya müdahale etmek için hazırlık yapan hemşire ve mesai arkadaşı yaşanan patlama sonrası alev topunun içerisinde kaldı. Zonguldak'ta bir hastanede yaşanan dehşet verici olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Patlamayla ilgili ise Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. SON DAKİKA gelişmesinin ayrıntıları ve olayın görüntüleri haberimizde...
Giriş Tarihi: 10.12.2021 22:53 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 22:56
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