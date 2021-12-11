Şener Şen'in oynadığı Milyarder filmi Milyoner'e konu oldu! Mesudiyeli Mesut hakkında düşündüren soru...

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekrana kilitledi. Sevilen yarışma programına Yeşilçam hakkında sorulan soru damga vurdu. 30.000 değerindeki soruda Şener Şen'in rol aldığı 1986 yapımı Milyarder filmi ele alındı. Yarışmacı verdiği doğru yanıtla yarışmaya devam ederken sorulan soru sosyal medyada olay oldu.