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Hastanede dehşet dolu anlar! Sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!

Gaziantep kan donduran dakikalar yaşandı. Onkoloji polikliniğinde görev yapan Mustafa Yıldız, husumetlisi olduğu iddia edilen hastanede çalışan bir kadın personelin eşi tarafından 16 yerinden bıçaklandı. Yıldız'ı bıçaklayan Ömer F., "Karışmayın namus meselesi" diye bağırdı.

Giriş Tarihi: 07.09.2023 13:09 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 13:09
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Hastanede dehşet dolu anlar! Sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!

Olay, öğle saatlerine doğru Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Polikliniği içerisinde meydana geldi.

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Hastanede dehşet dolu anlar! Sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!

İddiaya göre, Ömer F. (40) isimli şahıs, aralarında husumet bulunan sağlık teknikeri Mustafa Yıldız'ı hastanede çalıştığı sırada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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Hastanede dehşet dolu anlar! Sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!

Olay sonrası ağır yaralanan Mustafa Yıldız, çalıştığı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan Ömer F. güvenlik görevlileri tarafından yakalandıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Hastanede dehşet dolu anlar! Sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!

OLAYDAN HEMEN SONRA ÇEKİLMİŞ DEHŞET GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan hastane koridorlarından yaşanan ve büyük paniğe neden olan olaya ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan hemen sonra çekilen görüntülerde, sağlık teknikeri kanlar içerisinde yerde yatarken saldırgan Ömer F.'nin çevredeki vatandaşlara, "karışmayın namus meselesi" diye çıkışması yer alıyor.

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Hastanede dehşet dolu anlar! Sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!

Saldırgan şahsın, gözaltına alınarak kelepçelenmesi sırasında "namus meselesinin cezası ölümdür" diye bağırması da görüntülerde yer aldı.