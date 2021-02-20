Hasdal'da mezarlığa ulaşmak isteyenler ölüme meydan okuyorlar

Eşinin mezarlığına ziyarete gelen 67 yaşındaki Sevgi Gül, "Gelmek zorundayız, ölülerimiz var. Yol yok bu şekilde geliyoruz. Ya yanlarına gömüleceğiz ya da böyle gelip gideceğiz. Başka çaremiz yok. Keşke burada bir köprü olsa da herkes gelip gidebilse.