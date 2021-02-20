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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hasdal'da mezarlığa ulaşmak isteyenler ölüme meydan okuyorlar Hasdal'da mezarlığa ulaşmak isteyenler ölüme meydan okuyorlar
Hasdal Mezarlığı'na gitmek isteyenler adeta ölüme meydan okuyor. Çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçit de yol ortasına iniyor. Bir anda otoyolun ortasında kalanlar hızla akan trafiğe rağmen bariyerlerden atlayıp 4 şeritli yan yolu geçerek mezarlığa gidiyor.
Giriş Tarihi: 20.02.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 15:26
Kağıthane'de bulunan Hasdal Mezarlığı'na toplu ulaşımla gidenler tehlikeyle karşı karşıya kalıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bağlantı yollarının olduğu yolda iki yan yolun üzerinden geçen geçen üst geçit bulunuyor. 2020'de çöken üst geçidin yerine yapılan üst geçidi kullananlar, 4 şeritli yan yolun bulunduğu bariyerlerin yanına iniyor.
Bir anda vızır vızır akan trafiğin ortasında kalanlar, mezarlığa ulaşmak için önce Eyüpsultan- Hasdal yolunda yaklaşık 500 metrelik bir mesafeyi yürüyor. Emniyete şeridinde de yürümek zorunda kalanlar daha sonra yolun karşısına geçmek için bariyerden atlayarak hem kendi hayatlarını hem de sürücüleri tehlikeye atıyor.
Engelli ve yaşlı insanların yanı sıra pek çok vatandaş tehlikeli yolculuğun ardından mezarlığa gelerek yakınlarını ziyaret ediyor. Tehlikeli yolculuk, bariyerden atlayanlar ve karşı yola geçmek için koşanların yaşadığı zorluk havadan da görüntülendi.
Eşinin mezarlığına ziyarete gelen 67 yaşındaki Sevgi Gül, "Gelmek zorundayız, ölülerimiz var. Yol yok bu şekilde geliyoruz. Ya yanlarına gömüleceğiz ya da böyle gelip gideceğiz. Başka çaremiz yok. Keşke burada bir köprü olsa da herkes gelip gidebilse.