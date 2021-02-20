Çapa'da sağlık çalışanına dehşeti yaşatmıştı! Mahkemede ürküten sözler: Kanını emeceğim

Duruşmada savunması sorulan sanık Toroman nişanlısı ile hastaneye gittiğini ve maskesinin burnunun altına düştüğünü söyleyerek "Rıfat Bey beni uyardı. Ben de maskemi düzelttim daha sonra yeniden maskem düştü. Bu sefer Rıfat Bey beni yüksek ses ile uyardı. Ben de neden yüksek ses ile uyardığını sordum. Nişanlım muayene oldu. Doktorun yanından çıktıktan sonra gözü sürekli benim üzerimdeydi. Ben de 'bana neden bakıyorsun' dedim. Bunun üzerine aramızda tartışma yaşandı. Tartışma esnasında nişanlım bayıldı. Ben ona müdahale ederken tartışmamız devam ediyordu ve bana saldırdı. Ben kendimi savunmak amaçlı yumruk attım gözüne geldi. Böyle olmasını istemezdim. Ben nişanlımın başındayken Rıfat gelip elinde bir bant makinesi ile sırtıma vurdu. Olaydan dolayı çok pişmanım özür diliyorum" dedi.

