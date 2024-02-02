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Hasan Hüseyin Çelik'i kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 79 gün sonra cinayet itirafı ve şoke eden detaylar...

Müge Anlı ve Tatlı Sert programında 2 Şubat Cuma tarihinde yayınlanan bölümde, izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Anlı, 1 Şubat Perşembe günü gözaltına alınan Yasin isimli şahsın, cinayeti itiraf ettiğini açıkladı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:18
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Hasan Hüseyin Çelik’i kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 79 gün sonra cinayet itirafı ve şoke eden detaylar...

Ankara'da üç aydan fazla bir süredir kayıp olan Hasan Hüseyin Çelik'in davasında şok edici gelişmeler yaşanıyor. Müge Anlı'nın programında duyurulan son bilgilere göre, gözaltına alınan kuzenlerin ardından Yasin adlı bir şahıstan cinayet itirafı geldi.

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Hasan Hüseyin Çelik’i kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 79 gün sonra cinayet itirafı ve şoke eden detaylar...

Yasin'in itiraflarının ardından, Hasan Hüseyin Çelik'in cansız bedeni evinden 12 kilometre uzakta bulundu. Şahsın telefonu, kartları ve kimliği de zanlının evinde ele geçirildi. İtirafçı Yasin, cinayeti işleyenin Mert ismindeki kuzeni olduğunu ifade etti.

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Hasan Hüseyin Çelik’i kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 79 gün sonra cinayet itirafı ve şoke eden detaylar...

Anlı, " Yasin Tıraş'ın evine asayiş şube müdürlüğü operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada Hasan Hüseyin Çelik'in banka kartları ve telefonu bulunuyor. Şüpheli Yasin'in bir araba kiralamış. Bu telefonu yanında gezdirmiş. Çelik'in hesabındaki 440 bin TL parayı çekmiş. Üzerine kredi çekmiş. Evinde bulunan silahı kendisinin koymadığını inkar etmiş. 600 bin TL almışlar. İstanbul'da kız arkadaşı varmış ona bilgisayar almış bide tatil yapmış. Yasin Tıraş ona kredi kartlarını kuzeni Mert'in verdiğini söylemiş. Bu adamın şifresini bir şekilde almışlar." dedi.

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Hasan Hüseyin Çelik’i kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 79 gün sonra cinayet itirafı ve şoke eden detaylar...

YAKMAK İSTEMİŞ

Yasin cinayeti işlemediğini belirten Anlı, "Mert cezaevindeymiş. Açık cezaevindeymiş izin çin çıktığında cinayeti işlediği iddia ediliyor. Mert, Yasin'e parayı harcayabilirsin demiş. Mert, cesedi yakmak istemiş. Yasin yer gösterme de bulunmuş. Yasin'in kuzeni Mert, kasten öldürme suçından 18 yıl ceza almış. İznli olduğu dönemde de Hasan Hüseyin Çelik'i öldürmüş." ifadelerini kullandı.

Anlı'nın anlattıklarının ardından bankada ne kadar para varmış diyen Seher'in sorusuna sinirlenen Hülya ve ailesi "Hala para derdinde yeter artık ya!" dedi.

"CENAZEYE ALMAYACAĞIM"

Seher, Hülya'nın sözlerine sinirlenerek, "Seni cenazeye almacağım" diyerek tepki gösterdi.

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Hasan Hüseyin Çelik’i kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 79 gün sonra cinayet itirafı ve şoke eden detaylar...

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte ortadan kayboldu. 34 yıllık kocası Hasan Hüseyin Çelik'ten 73 gündür haber alamayan Seher Çelik, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Kocasının yaşadığından emin olan ve geleceğini düşünen Seher Çelik, "Kocam ölse hissederdim" dedi. Canlı yayındaki tavırlarıyla dikkat çeken Seher Çelik, kocasının şüpheli kaybından Çelik Ailesi'ni sorumlu tuttu.

Seher Çelik'in eşinin ailesine ağza alınmayacak hakaret ve küfürler ettiği ortaya çıktı. Çelik çiftinin kızı da bu kaybın arkasında babasının ailesinin olduğunu düşünüyordu.

Çelik Ailesi ise, bu kaybın para yüzünden eşi tarafından düzenlendiğini ve Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü düşündüklerini anlattı.