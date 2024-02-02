Hasan Hüseyin Çelik’i kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 79 gün sonra cinayet itirafı ve şoke eden detaylar...

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara'da evli ve iki çocuk babası olan Hasan Hüseyin Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte ortadan kayboldu. 34 yıllık kocası Hasan Hüseyin Çelik'ten 73 gündür haber alamayan Seher Çelik, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Kocasının yaşadığından emin olan ve geleceğini düşünen Seher Çelik, "Kocam ölse hissederdim" dedi. Canlı yayındaki tavırlarıyla dikkat çeken Seher Çelik, kocasının şüpheli kaybından Çelik Ailesi'ni sorumlu tuttu.

Seher Çelik'in eşinin ailesine ağza alınmayacak hakaret ve küfürler ettiği ortaya çıktı. Çelik çiftinin kızı da bu kaybın arkasında babasının ailesinin olduğunu düşünüyordu.

Çelik Ailesi ise, bu kaybın para yüzünden eşi tarafından düzenlendiğini ve Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü düşündüklerini anlattı.