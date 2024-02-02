02 Şubat 2024, Cuma
Hasan Hüseyin Çelik'i kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 79 gün sonra cinayet itirafı ve şoke eden detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert programında 2 Şubat Cuma tarihinde yayınlanan bölümde, izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Anlı, 1 Şubat Perşembe günü gözaltına alınan Yasin isimli şahsın, cinayeti itiraf ettiğini açıkladı. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:18
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