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Traktör değişimi dediğin böyle olur 🚜 Çalıların arasından çıkardı garajında tamir etti | Milyonlar gözünü kırpmadan izledi

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yaptıkları restorasyonlarla adından söz ettiren bir fenomen öyle bir değişime imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. Çalıların arasına terk edilen ve her yeri pas tutan traktörün tüm parçalarını elden geçiren kişi sosyal medyayı salladı. Traktörün son hali fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu.

Giriş Tarihi: 01.02.2024 23:28
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Traktör değişimi dediğin böyle olur 🚜 Çalıların arasından çıkardı garajında tamir etti | Milyonlar gözünü kırpmadan izledi

YouTube'da restorasyon videoları çekerek büyük bir takipçi kitlesine sahip olan bir fenomen son videosu ile adından söz ettirmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Traktör değişimi dediğin böyle olur 🚜 Çalıların arasından çıkardı garajında tamir etti | Milyonlar gözünü kırpmadan izledi

Çürümeye terk edilen emektar traktörü alan kişi aracın bütün parçalarını elden geçirdi.

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Traktör değişimi dediğin böyle olur 🚜 Çalıların arasından çıkardı garajında tamir etti | Milyonlar gözünü kırpmadan izledi

Aracın değişiminin her anını videoya alan kişi traktörü öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı.

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Traktör değişimi dediğin böyle olur 🚜 Çalıların arasından çıkardı garajında tamir etti | Milyonlar gözünü kırpmadan izledi

Direksiyon kutusundan koltuklara, aküsünden motoruna birçok parçayı değiştiren kişi traktörün son haliyle herkesi şaşırttı.

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Traktör değişimi dediğin böyle olur 🚜 Çalıların arasından çıkardı garajında tamir etti | Milyonlar gözünü kırpmadan izledi