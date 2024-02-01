Traktör değişimi dediğin böyle olur 🚜 Çalıların arasından çıkardı garajında tamir etti | Milyonlar gözünü kırpmadan izledi

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yaptıkları restorasyonlarla adından söz ettiren bir fenomen öyle bir değişime imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. Çalıların arasına terk edilen ve her yeri pas tutan traktörün tüm parçalarını elden geçiren kişi sosyal medyayı salladı. Traktörün son hali fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu.

Giriş Tarihi: 01.02.2024 23:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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