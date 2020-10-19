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Haberler Galeri Avcılar-Esenyurt minibüs hattında skandal olay! Sürücüden yolcuya 'pes artık' dedirten cevap

Avcılar-Esenyurt minibüs hattında skandal olay! Sürücüden yolcuya 'pes artık' dedirten cevap

Avcılar-Esenyurt arasında yolcu taşımacılığı yaptığı söylenilen bir minibüste sürücü, fazla yolcu taşıdığı için tepki gösteren yolcuya, "Virüs var diye laf eden sensin. O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin" dedi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 09:45
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Avcılar-Esenyurt minibüs hattında skandal olay! Sürücüden yolcuya 'pes artık' dedirten cevap

Korona virüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında fazla sayıda yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araç sürücülerinin denetimleri devam ediyor.

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Avcılar-Esenyurt minibüs hattında skandal olay! Sürücüden yolcuya 'pes artık' dedirten cevap

Avcılar - Esenyurt arasındaki bir yolcu minibüsünde fazla yolcu taşıdığı söylenilen bir minibüste yolcu ile sürücü arasında tartışma yaşandı.

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Avcılar-Esenyurt minibüs hattında skandal olay! Sürücüden yolcuya 'pes artık' dedirten cevap

Yaşanan tartışma bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Avcılar-Esenyurt minibüs hattında skandal olay! Sürücüden yolcuya 'pes artık' dedirten cevap

Görüntülerde, minibüs sürücüsünün "O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin" demesi üzerine yolcu da "Sen de cebini düşünmeyeceksin o zaman" diyerek tepki verdi.

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