Avcılar-Esenyurt minibüs hattında skandal olay! Sürücüden yolcuya 'pes artık' dedirten cevap

Avcılar-Esenyurt arasında yolcu taşımacılığı yaptığı söylenilen bir minibüste sürücü, fazla yolcu taşıdığı için tepki gösteren yolcuya, "Virüs var diye laf eden sensin. O kadar çok düşünüyorsan binmeyeceksin" dedi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 09:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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