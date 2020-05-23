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Harekete geçtiler! Her evden 1 kişiye Kovid-19 testi yapılacak
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor. İl Pandemi Kurulu'nca oluşturulan 110 kişilik ekip, karantinadaki çay üreticileri arasında her evden bir kişiye 'Covid-19' testi yapmaya başladı. Kentte 3 günde 5 bin kişiye test yapılacak.
Giriş Tarihi: 23.05.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 13:25
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