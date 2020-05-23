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Haberler Galeri Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler

Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler

Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Kulluk, ibadet, sabır, ikram ve Kur'ân-ı Kerim ile derinleşme zamanı olan Ramazan-ı Şerifin ardından kutlanacak Ramazan Bayramı bu yıl evlerde idrak edilecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuştur. Peki, arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

Giriş Tarihi: 23.05.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 13:40
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Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler

Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arefe günü hangi tesbihler ve zikirler çekilir? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in bugün son günü. Yarın Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nı heyecanla bekleyen vatandaşlar, arefe gününü ibadetlerle ve dualarla geçirecek. Peki, arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte cevaplar...

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Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Arefe günü içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

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Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler

İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu

"Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad."

İhlas Suresi'nin Türkçe anlamı

"De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."

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Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.

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Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

'Allahümmec'al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran' Allah'ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.