Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler

Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Kulluk, ibadet, sabır, ikram ve Kur'ân-ı Kerim ile derinleşme zamanı olan Ramazan-ı Şerifin ardından kutlanacak Ramazan Bayramı bu yıl evlerde idrak edilecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuştur. Peki, arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arife günü hangi dualar okunur? Arefe günü çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?