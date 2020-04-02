Hangi ülke corona virüse hangi tedbiri aldı? Türkmenistan koronavirüse kökten çözüm buldu

Dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüse karşı, ülkeler kırmızı alarmda. Başta Almanya olmak üzere, ABD, İngiltere,Fransa,İspanya ve Türkiye milyarlarca Euro'luk yardım paketleri açıkladı. Virüse karşı ekonomik tedbirlerin yanında sağlık ve sosyal tedbirlerde alınıyor. Her ülke kendine has yöntemle corona virüse karşı mücadele ederken, Türkmenistan son derece net bir çözüm buldu. İşte ülkelerin korona ile mücadele yöntemleri...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 11:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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