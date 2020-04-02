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Hangi ülke corona virüse hangi tedbiri aldı? Türkmenistan koronavirüse kökten çözüm buldu

Dünyada binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüse karşı, ülkeler kırmızı alarmda. Başta Almanya olmak üzere, ABD, İngiltere,Fransa,İspanya ve Türkiye milyarlarca Euro'luk yardım paketleri açıkladı. Virüse karşı ekonomik tedbirlerin yanında sağlık ve sosyal tedbirlerde alınıyor. Her ülke kendine has yöntemle corona virüse karşı mücadele ederken, Türkmenistan son derece net bir çözüm buldu. İşte ülkelerin korona ile mücadele yöntemleri...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 11:21
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Hangi ülke corona virüse hangi tedbiri aldı? Türkmenistan koronavirüse kökten çözüm buldu

Bine yakın koronavirüs vakasının görüldüğü Orta Amerika ülkesi Panama, cinsiyete dayalı birtakım önlemler almaya karar verdi.

Çarşamba gününden itibaren kadınlar ve erkekler evlerinden sadece iki saatliğine farklı saat dilimlerinde ve farklı günlerde dışarı çıkabilecekler. Pazar günleri kimse dışarı çıkamayacak.

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Hangi ülke corona virüse hangi tedbiri aldı? Türkmenistan koronavirüse kökten çözüm buldu

2) KOLOMBİYA
Kolombiya'nın bazı kasabalarında insanlar kimlik numaralarının son hanesine göre dışarı çıkabiliyor.

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Hangi ülke corona virüse hangi tedbiri aldı? Türkmenistan koronavirüse kökten çözüm buldu

Örnek vermek gerekirse Barrancabermeja kasabasında yaşayan kişilerden kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler pazartesi günleri, 1, 8 ve 5 ile bitenler salı günleri dışarı çıkabiliyor.

Bolivya'da da benzer bir uygulama var.

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Hangi ülke corona virüse hangi tedbiri aldı? Türkmenistan koronavirüse kökten çözüm buldu

3)SIRBİSTAN
Sırbistan hükümeti köpekleri yürüyüşe çıkarma saatini 20:00 ve 21:00 arasına kısıtlamıştı.

Ancak köpek sahiplerinin bu durumu protesto etmesi üzerine bu uygulama kaldırıldı.

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Hangi ülke corona virüse hangi tedbiri aldı? Türkmenistan koronavirüse kökten çözüm buldu

Bir veteriner akşam yürüyüşlerini kaldırmanın halihazırda boşaltım sistemiyle ilgili sorunları olan köpeklerin yaşadıkları evlerdeki hijyen sorununun şiddetlenmesine yol açabileceğini söylemişti.