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Haberler Galeri Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaştı! Corona virüsün görülmediği 9 yer

Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaştı! Corona virüsün görülmediği 9 yer

Corona virüs mücadelesinde vaka sayısı bir milyona yaklaşırken 47 bin de can aldı. Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs hakkında Google'da 'corona virüsün görülmediği ülkeler' şeklinde arama sayısı sıklaştı. İşte corona virüs vakasının tespit edilmediği yerler...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 12:25
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Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaştı! Corona virüsün görülmediği 9 yer

Dünya genelinde corona virüs ile savaş devam ediyor. Vaka sayısı 900 bini aşarken, can kaybı da 50 bine yaklaştı.

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Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaştı! Corona virüsün görülmediği 9 yer

Corona virüs ile mücadelede aşı bulma çabaları son hız devam ederken bazı ülkeler virüs vakalarını kontrol altına almak için sıkı önlemler alıyor.

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Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaştı! Corona virüsün görülmediği 9 yer

Virüs 183 ülkeye yayılırken, 9 yerde ise corona virüs vakası tespit edilmedi.

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Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaştı! Corona virüsün görülmediği 9 yer

NTV'nin haberine göre virüsün görülmediği ülkelerle ilgili iki unsur öne çıkıyor. Tespit için önem arz eden testlerin yapılmaması ve sansür tartışmaları.

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Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaştı! Corona virüsün görülmediği 9 yer

İşte corona virüsün görülmediği 9 ülke...