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Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyona yaklaştı! Corona virüsün görülmediği 9 yer
Corona virüs mücadelesinde vaka sayısı bir milyona yaklaşırken 47 bin de can aldı. Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs hakkında Google'da 'corona virüsün görülmediği ülkeler' şeklinde arama sayısı sıklaştı. İşte corona virüs vakasının tespit edilmediği yerler...
Giriş Tarihi: 02.04.2020 12:16Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 12:25