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Haberler Galeri A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu şekilde müşterilerin karşısına çıkıyor. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı 2 Nisan kataloğunda iki adet televizyon, cep telefonu, çamaşır ve bulaşık makinesi, elektrikli süpürge gibi ürünlerin yanı sıra oyuncak çeşitleri, bebek ürünleri, züccaciye ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. Peki, A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu ile mağazalarda neler olacak? A101 müşterilerini neler bekliyor? İşte 2 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 02.04.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 10:13
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A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğundaki sürpriz ürünler satışa çıktı. Perşembe günü indirimlerini heyecanla bekleyen A101 müşterileri haftanın indirimlerini merak ediyor. Sizler için 2 Nisan 2020 kampanyalarını sayfamızda derledik. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı kataloğu sayfamızdan inceleyebilirsniz. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler var? A101 müşterilerini neler bekliyor? İşte 2 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Toshiba 43LL3A63DT 43 İnç televizyon özellikleri

Toshiba 43'' 109 Ekran Smart(Wifi)+Bluetooth+Dahili Uydu Alıcılı Led Tv

Toshiba'Nın Full Hd Tv'Siyle Ekrandaki Mükemmel Görüntüyü Keşfedin. 1080P Ekran Çözünürlüğü İle Mükemmel Netliğin Yanı Sıra Resmin Ve Renkli Renklerin İnanılmaz Ayrıntısının Tadını Çıkarabilirsiniz.

Dahili HD uydu alıcılı

1 adet Scart girişi

3 adet HDMI girişi

2 adet USB girişi

Netflix * Wlan

3 yıl garanti

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A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ELTON 32DAB04(80 EKRAN) 200 HZ UYDU ALICILI LED TV TEKNİK ÖZELLİKLER

- 200 Hz

- Dahili uydu alıcılı

-Mega Contrast

-2x8 W ses çıkışı

-2 adet HDMI girişi

-1 adet USB girişi

-Coaxcial ses çıkışı

-PC IN (VGA üzerinden)

-PC audio ses girişi

-2 yıl garanti

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A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Honor 7S 16 GB Cep Telefonu - Siyah

Honor 7S 16 GB Cep Telefonu - Mavi

799,00 TL

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A101 2 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Seg SCM-5800 Çamaşır Makinesi

- Mekanik kontrol paneli

- Analog gösterge

- Ön yıkama

- 15 program

- 5 kg yıkama

- 800 devir

- Ücretsiz teslimat ve kurulum

- A++ enerji sınıfı

- Yükseklik : 84,5 cm / Genişlik : 49,7 cm / Derinlik : 59,7 cm

- Vestel servis güvencesinde 2 yıl garanti

- 7 iş günü içerisinde teslimat yapılır.

Üretim Yeri: Türkiye