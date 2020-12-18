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Hangi besinler insana mutluluk verir? İşte yanıtı...

"Hangi besinler insana mutluluk verir?" sorusu merak konusu... Bazı besinlerin tüketilmesi vücudumuzun için oldukça zararlıyken bazı besinler de hem sağlığımıza olumlu katkı sağlıyor hem de mutlulu veriyor. Aynı zamanda antidepresan etkisi de gösteren kimi besinler serotonin seviyesini artırıyor. İşte yedikçe insanı mutlu eden o besinler...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 01:56 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 01:56
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Hangi besinler insana mutluluk verir? İşte yanıtı...
Hangi besinler insana mutluluk verir? İşte yanıtı...

İşte doğal antidepresan özelliği taşıyan besinler...

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Hangi besinler insana mutluluk verir? İşte yanıtı...
Hangi besinler insana mutluluk verir? İşte yanıtı...

PAZI

Pazı, magnezyumca çok zengin bir sebzedir ve magnezyum, vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılar. Öksürüğe karşı faydalıdır. Kansızlığı önler. Hamile olanların yemesi doğacak çocukta omurga açıklığı riskini azaltır..

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Hangi besinler insana mutluluk verir? İşte yanıtı...
Hangi besinler insana mutluluk verir? İşte yanıtı...

MİDYE

İçinde B12 vitamini, selenyum, iyot, protein ve çinko bulunan midye aynı zamanda yağ oranı düşük kalorisiz bir yiyecektir. Özellikle tiroid faaliyetlerini düzenleme de oldukça faydalıdır.

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Hangi besinler insana mutluluk verir? İşte yanıtı...
Hangi besinler insana mutluluk verir? İşte yanıtı...

Yüksek protein içermekte ve insan beslenmesi ile gelişimi açısından çok önemli olan amino asitleri dengeli oranlarda ihtiva etmektedirler.

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Hangi besinler insana mutluluk verir? İşte yanıtı...
Hangi besinler insana mutluluk verir? İşte yanıtı...

Kolay sindirilebilir oluşları da su ürünlerinin genç- yaşlı her yaş grubu tarafından rahatlıkla tüketilebilmesini sağlamaktadır.