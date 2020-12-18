Hangi besinler insana mutluluk verir? İşte yanıtı...

"Hangi besinler insana mutluluk verir?" sorusu merak konusu... Bazı besinlerin tüketilmesi vücudumuzun için oldukça zararlıyken bazı besinler de hem sağlığımıza olumlu katkı sağlıyor hem de mutlulu veriyor. Aynı zamanda antidepresan etkisi de gösteren kimi besinler serotonin seviyesini artırıyor. İşte yedikçe insanı mutlu eden o besinler...