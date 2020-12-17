BİM cuma indirim listesi açıklandı! 18 Aralık 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? O ürünler...

BİM'de bu hafta neler var? BİM 18 Aralık aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin merakla beklenen cuma indirimlerinde sürpriz ürünler bulunuyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Televizyon, elektrikli süpürge, ütü masası, buharlı ütü, petek kurutmalık, fanlı elektrikli ısıtıcı gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? İşte BİM 18 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 17.12.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 17:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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