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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filminde şoke eden hata... Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban filminde şoke eden hata... Kemal Sunal'ın Yeşilçam'daki efsane filmlerinden biri olan 'Gerzek Şaban' filmi de bugün ekranlara tekrar geliyor. Gerzek Şaban filmindeki hata ise sosyal medyayı salladı. Görenleri hayrete düşüren hata yıllar sonra ortaya çıktı. İşte görünce çok şaşıracağınız Yeşilçam filmlerindeki inanılmaz çekim hataları... Giriş Tarihi: 18.12.2020 02:02 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 02:05
Yeşilçam filmleri günümüzde de televizyon kanallarında yayınlanıyor ve seyirciler tarafından ilgiyle izleniyor. Kemal Sunal'ın efsane filmlerinden biri olan 'Gerzek Şaban' filmi de bugün ekranlara tekrar geliyor. Gerzek Şaban filmindeki hata ise sosyal medyayı salladı. Görenleri hayrete düşüren hata yıllar sonra ortaya çıktı. İşte görünce çok şaşıracağınız Yeşilçam filmlerindeki inanılmaz çekim hataları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri"nde arkada bir otomobil görünüyor.
"Şerefimle Yaşarım" filminde Ayhan Işık bir arabayı patlatırken oyuncak araba kullanıldığı belli oluyor.
"Bir Teselli Ver" filminde Orhan Gencebay arka koltukta araba kullanıyor.
"Bebek Gibi Maşallah" filminde Nihat Ziyalan bir ara yönetmene bakıyor.