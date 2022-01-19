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Haberler Galeri 5 yaşındaki çocuğunu öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş’ın cezası belli oldu! İfadeleri kan dondurmuştu..

5 yaşındaki çocuğunu öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş’ın cezası belli oldu! İfadeleri kan dondurmuştu..

5 yaşındaki çocuğu Kasım Toktaş'ı tedavi olduğu hastanede yastıkla boğarak öldüren Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın cezası belli oldu. Hakim, 34 yaşındaki Toktaş'ı 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına almasına karar verdi. Toktaş, karakoldaki ifadesinde" Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.01.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 15:17
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5 yaşındaki çocuğunu öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş’ın cezası belli oldu! İfadeleri kan dondurmuştu..

Bursa'da 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş 'Alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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5 yaşındaki çocuğunu öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş’ın cezası belli oldu! İfadeleri kan dondurmuştu..

Mahkemede son sözü sorulan Toktaş, karakolda verdiği ifadeyi reddetti. Toktaş, hastalanan oğlunu bir müddet hastaneye götürmediği için, yaşadığı vicdan azabı karşısında bedel ödemek istediğini öne sürdü.

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5 yaşındaki çocuğunu öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş’ın cezası belli oldu! İfadeleri kan dondurmuştu..

ÖLÜM RAPORUNDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Süper Lig'de 2008-2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak da Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, 23 Nisan 2020'de oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü.

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5 yaşındaki çocuğunu öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş’ın cezası belli oldu! İfadeleri kan dondurmuştu..
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5 yaşındaki çocuğunu öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş’ın cezası belli oldu! İfadeleri kan dondurmuştu..

Yoğun bakım servisine alınan Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.