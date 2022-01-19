5 yaşındaki çocuğunu öldüren eski futbolcu Cevher Toktaş’ın cezası belli oldu! İfadeleri kan dondurmuştu..

5 yaşındaki çocuğu Kasım Toktaş'ı tedavi olduğu hastanede yastıkla boğarak öldüren Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın cezası belli oldu. Hakim, 34 yaşındaki Toktaş'ı 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına almasına karar verdi. Toktaş, karakoldaki ifadesinde" Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...