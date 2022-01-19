Kömürcü esnafı Süleyman Ekici'nin ölümü tüyler ürpertti! Kendini yakarak hayatına son veren adamın oğlu Marmaris Belediyesi'ne bu sözlerle seslendi

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri dün, kömürcü esnafı Süleyman Ekici'nin kullandığı arsayı boşaltmasını istedi. Borcu olduğunu ve belediyenin kendisine süre vermesini isteyen yaşlı adam gelen ekipleri ikna edemedi. Zabıta ekiplerinin kendisine kullandığı ifadeleri de hazmedemeyen zavallı adam üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ekici'nin son sözleri "Marmaris Belediyesi ölümümde sorumludur" oldu. Acılar içinde hayatını kaybeden adamın oğlu, yaşananları gözler önüne serdi.