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Haberler Galeri Kömürcü esnafı Süleyman Ekici'nin ölümü tüyler ürpertti! Kendini yakarak hayatına son veren adamın oğlu Marmaris Belediyesi'ne bu sözlerle seslendi

Kömürcü esnafı Süleyman Ekici'nin ölümü tüyler ürpertti! Kendini yakarak hayatına son veren adamın oğlu Marmaris Belediyesi'ne bu sözlerle seslendi

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri dün, kömürcü esnafı Süleyman Ekici'nin kullandığı arsayı boşaltmasını istedi. Borcu olduğunu ve belediyenin kendisine süre vermesini isteyen yaşlı adam gelen ekipleri ikna edemedi. Zabıta ekiplerinin kendisine kullandığı ifadeleri de hazmedemeyen zavallı adam üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ekici'nin son sözleri "Marmaris Belediyesi ölümümde sorumludur" oldu. Acılar içinde hayatını kaybeden adamın oğlu, yaşananları gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 19.01.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 12:19
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Kömürcü esnafı Süleyman Ekici’nin ölümü tüyler ürpertti! Kendini yakarak hayatına son veren adamın oğlu Marmaris Belediyesi’ne bu sözlerle seslendi

TALİHSİZ ADAMIN OĞLU ÇARPICI DETAYI AÇIKLADI...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıllardır mangal kömürü satarak geçimini sağlayan ve Beldibi'nde kiraladığı boş bir arsayı depo olarak kullanan 63 yaşındaki Süleyman Ekici, defalarca gelerek arsayı boşaltmasını isteyen zabıta ekiplerinin baskısına daha fazla dayanamadı, zabıta ekiplerinin gözleri önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren talihsiz adam kaldırıldığı hastanede can verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kömürcü esnafı Süleyman Ekici’nin ölümü tüyler ürpertti! Kendini yakarak hayatına son veren adamın oğlu Marmaris Belediyesi’ne bu sözlerle seslendi

SIK SIK GELİYORLARDI

Marmaris'te mangal kömürü satarak geçimini sağlayan Süleyman Ekici, yıllardır Beldibi Mahallesi'ndeki boş bir arsayı depo olarak kullanıyordu.

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Kömürcü esnafı Süleyman Ekici’nin ölümü tüyler ürpertti! Kendini yakarak hayatına son veren adamın oğlu Marmaris Belediyesi’ne bu sözlerle seslendi
CHP'li Marmaris Belediyesi son zamanlarda Ekici'nin arsayı boşaltmasını isteyerek sık sık zabıta göndermeye başladı.
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Kömürcü esnafı Süleyman Ekici’nin ölümü tüyler ürpertti! Kendini yakarak hayatına son veren adamın oğlu Marmaris Belediyesi’ne bu sözlerle seslendi
Yeni Asır'ın haberine göre; Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, önceki akşam saatlerinde kamyonlarla gelerek bu defa arsadaki çuvallarda bulunan mangal kömürlerini almak istedi.
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Kömürcü esnafı Süleyman Ekici’nin ölümü tüyler ürpertti! Kendini yakarak hayatına son veren adamın oğlu Marmaris Belediyesi’ne bu sözlerle seslendi

Zabıta ekipleri Ekici'nin, "Gerekirse belediyenin de kira bedelini ödeyeyim, bari sezon sonuna kadar müsaade edin" sözlerine duyarsız kalarak çuvalları toplamak istedi. Bunun üzerine yaşlı adam "Tamam bırakın, ben kaldırırım" dedi.